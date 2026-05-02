Melody Halbeisen dans le top dix en Chine. L’étudiante neuchâteloise a pris part samedi à la manche de Coupe du monde de natation artistique de Xi’an. Avec sa coéquipière Meret Isler, Melody Halbeisen s’est classée à une très honorable septième place en duo. Ce n’est toutefois par le meilleur résultat helvétique : Anne Sophia Aeschbacher et Ixchel Honer se sont hissés au cinquième rang d’un concours dominé par deux paires russes. /mne
Melody Halbeisen septième en Chine
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