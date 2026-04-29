Deux patineuses neuchâteloises s'illustrent aux Etats-Unis

Deux jeunes patineuses neuchâteloises ont vécu une aventure extraordinaire. Amandine Bourqui, 15 ans, et Chloé Grandjean, 18 ans, appartenaient à l’équipe romande de ballet sur glace, Edelw’Ice, qui a pris part à la Nation’s Cup 2026 à Lansing, les 25 et 26 avril dans le Michigan. Cette compétition réunissait les meilleures formations de la planète ; elle est assimilable à un championnat du monde de la discipline. Le groupe Edelw’Ice était en tête après le programme court, avant d’être devancé par deux formations nord-américaines au terme du programme long. Mais, les Suissesses sont ainsi montées sur la troisième marche du podium. En bronze donc.

Constituée il y a un peu plus de deux ans par l’Association romande de patinage artistique, sous l'impulsion de sa présidente technique Christine Miles, cette équipe comprend 18 patineuses et elle est entrainée par la coach principale du Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds Indra Gerber.

Le ballet sur glace est une discipline à part entière qui se distingue du patinage synchronisé. Le nombre d’exécutants est certes similaire. Mais en synchro, l’ensemble des membres du groupe réalisent des chorégraphies en parallèle en se tenant les uns aux autres. Le ballet sur glace est plus théâtral et il permet de faire des figures acrobatiques. /mne-comm