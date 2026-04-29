Daniel Pellaton, dernier des Mohicans du BCN Tour

7525 : c’est le nombre de coureurs inscrits sur le coup de 10 heures en vue de la deuxième étape du BCN qui se tient ce mercredi soir 29 avril à Lignières. Soit près de cinq cents de plus qu’une semaine plus tôt. Au programme : une boucle de 9,5 kilomètres pour 220 mètres de dénivelé. Le départ est donné à 19h15 du Centre sportif. Nathalie Geiser et Alexis Lhérieau sont les deux coureurs en jaune.

A l’inverse d’Alexis Lhérieau, qui se focalise sur les manches de la Coupe du monde de triathlon, Daniel Pellaton ne ratera – sauf blessure grave – aucun des rendez-vous de cette édition anniversaire du BCN Tour. Il a participé à toutes les étapes depuis la création de l’épreuve, en 1986, il y a quarante ans. Le Chaux-de-Fonnier fait figure de dernier des Mohicans : « C’est la réalité, je n’ai jamais manqué une étape. C’est une passion. Même malade, même blessé, j’ai toujours fait les étapes. J’ai même été opéré du cœur en 2023. Un mois après, j’ai couru avec un coach », relate ce typographe à la retraite. »

Une première à Cressier

Daniel Pellaton se souvient encore très bien de la première étape de ce qui était autrefois appelé le Tour du Canton à pied : « C’était en 86, on partait aux Cadolles et on finissait à Cressier. On n’avait pas les chaussures que nous possédons aujourd’hui. On avait mal aux jambes pendant une semaine », rigole encore Daniel Pellaton.

Le Chaux-de-fonnier a vécu de l’intérieur le développement de la course : « Il y a eu une sacrée évolution déjà au niveau de la vitesse à laquelle courent les gens. À l’époque, si on courait à 13 kilomètres et demi à l’heure, on était dans les cinquante premiers. Aujourd’hui, on peut oublier ».

À 73 ans, Daniel Pellaton n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Il a 231 étapes à son compteur ; il espère franchir le cap des 250 : « Cela fait encore trois ans. On verra bien. »