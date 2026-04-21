Manon Richard sélectionnée pour les Championnats d’Europe

La Neuchâteloise a été retenue par Swiss Aquatics pour prendre part aux Championnats d’Europe de natation de Paris au mois d’août. Elle sera alignée lors du relais 4x100m quatre nages mixte.
Manon Richard entre dans la cour des grands ! La nageuse neuchâteloise a été sélectionnée par Swiss Aquatics pour participer aux Championnats d’Europe de natation du 10 au 16 août à Paris. Elle a été retenue pour nager en libre lors du relais 4x100 m quatre nages mixte, aux côtés de Roman Mityukov (dos), Gian-Luca Gartmann (brasse) et Julia Ullmann (papillon). Il s’agit de la première sélection internationale au niveau élite pour Manon Richard.
Sa sœur, Loane Richard, participera quant à elle aux Championnats d’Europe juniors, qui se tiendront à Munich du 7 au 12 juillet 2026. La Neuchâteloise a été sélectionnée pour les épreuves du 100 m et du 200 m papillon, du 400 m quatre nages, ainsi que pour le relais 4x100 m quatre nages dames. /comm-gjo