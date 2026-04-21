Manon Richard sélectionnée pour les Championnats d’Europe

Manon Richard entre dans la cour des grands ! La nageuse neuchâteloise a été sélectionnée par Swiss Aquatics pour participer aux Championnats d’Europe de natation du 10 au 16 août à Paris. Elle a été retenue pour nager en libre lors du relais 4x100 m quatre nages mixte, aux côtés de Roman Mityukov (dos), Gian-Luca Gartmann (brasse) et Julia Ullmann (papillon). Il s’agit de la première sélection internationale au niveau élite pour Manon Richard.

Sa sœur, Loane Richard, participera quant à elle aux Championnats d’Europe juniors, qui se tiendront à Munich du 7 au 12 juillet 2026. La Neuchâteloise a été sélectionnée pour les épreuves du 100 m et du 200 m papillon, du 400 m quatre nages, ainsi que pour le relais 4x100 m quatre nages dames. /comm-gjo