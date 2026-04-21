Manon Richard sélectionnée pour les Championnats d’Europe

La Neuchâteloise a été retenue par Swiss Aquatics pour prendre part aux Championnats d’Europe ...
Manon Richard sélectionnée pour les Championnats d’Europe

La Neuchâteloise a été retenue par Swiss Aquatics pour prendre part aux Championnats d’Europe de natation de Paris au mois d’août. Elle sera alignée lors du relais 4x100m quatre nages mixte.

Manon Richard disputera ses premiers Championnats d'Europe en élite cette année, sa soeur Loanne sera engagée chez les juniors. (photo d'archives : N. Richard) Manon Richard disputera ses premiers Championnats d'Europe en élite cette année, sa soeur Loanne sera engagée chez les juniors. (photo d'archives : N. Richard)

Manon Richard entre dans la cour des grands ! La nageuse neuchâteloise a été sélectionnée par Swiss Aquatics pour participer aux Championnats d’Europe de natation du 10 au 16 août à Paris. Elle a été retenue pour nager en libre lors du relais 4x100 m quatre nages mixte, aux côtés de Roman Mityukov (dos), Gian-Luca Gartmann (brasse) et Julia Ullmann (papillon). Il s’agit de la première sélection internationale au niveau élite pour Manon Richard.

Sa sœur, Loane Richard, participera quant à elle aux Championnats d’Europe juniors, qui se tiendront à Munich du 7 au 12 juillet 2026. La Neuchâteloise a été sélectionnée pour les épreuves du 100 m et du 200 m papillon, du 400 m quatre nages, ainsi que pour le relais 4x100 m quatre nages dames. /comm-gjo


 

Actualités suivantes

Korir et Lokedi vainqueurs du marathon de Boston, comme en 2025

Korir et Lokedi vainqueurs du marathon de Boston, comme en 2025

Autres sports    Actualisé le 20.04.2026 - 18:43

Une neuvième victoire pour Marcel Hug au marathon de Boston

Une neuvième victoire pour Marcel Hug au marathon de Boston

Autres sports    Actualisé le 20.04.2026 - 17:28

Coupe de Suisse: Le SLO en finale, l'incroyable logique

Coupe de Suisse: Le SLO en finale, l'incroyable logique

Autres sports    Actualisé le 18.04.2026 - 23:19

Le bronze pour Ariane Wilhelm au Championnat de Suisse de trail

Le bronze pour Ariane Wilhelm au Championnat de Suisse de trail

Autres sports    Actualisé le 18.04.2026 - 18:53

Articles les plus lus

Le bronze pour Ariane Wilhelm au Championnat de Suisse de trail

Le bronze pour Ariane Wilhelm au Championnat de Suisse de trail

Autres sports    Actualisé le 18.04.2026 - 18:53

Coupe de Suisse: Le SLO en finale, l'incroyable logique

Coupe de Suisse: Le SLO en finale, l'incroyable logique

Autres sports    Actualisé le 18.04.2026 - 23:19

Val-de-Ruz Flyers prend les devants

Val-de-Ruz Flyers prend les devants

Autres sports    Actualisé le 20.04.2026 - 05:34

Une neuvième victoire pour Marcel Hug au marathon de Boston

Une neuvième victoire pour Marcel Hug au marathon de Boston

Autres sports    Actualisé le 20.04.2026 - 17:28

CE: April Lynn Fohouo en bronze chez les moins de 70 kg

CE: April Lynn Fohouo en bronze chez les moins de 70 kg

Autres sports    Actualisé le 18.04.2026 - 15:06

Le bronze pour Ariane Wilhelm au Championnat de Suisse de trail

Le bronze pour Ariane Wilhelm au Championnat de Suisse de trail

Autres sports    Actualisé le 18.04.2026 - 18:53

Coupe de Suisse: Le SLO en finale, l'incroyable logique

Coupe de Suisse: Le SLO en finale, l'incroyable logique

Autres sports    Actualisé le 18.04.2026 - 23:19

Val-de-Ruz Flyers prend les devants

Val-de-Ruz Flyers prend les devants

Autres sports    Actualisé le 20.04.2026 - 05:34