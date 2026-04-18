Val-de-Ruz Flyers prend les devants

Le premier acte des demi-finales de Ligue A de tchoukball a tourné à l’avantage de Val-de-Ruz ...
Val-de-Ruz Flyers prend les devants

Le premier acte des demi-finales de Ligue A de tchoukball a tourné à l’avantage de Val-de-Ruz. Opposés à La Chaux-de-Fonds Beehives ce samedi, les Flyers se sont imposés 67 à 52 dans cette série disputée au meilleur des trois matches.

Les Beehives en jaune et noir n'ont déjà plus le droit de perdre dans cette série contre Val-de.Ruz. (Photo: Tchoukball Club La Chaux-de-Fonds) Les Beehives en jaune et noir n'ont déjà plus le droit de perdre dans cette série contre Val-de.Ruz. (Photo: Tchoukball Club La Chaux-de-Fonds)

Il n'y aura qu’une seule équipe neuchâteloise en finale. Le premier acte des demi-finales de Ligue A de tchoukball a souri à Val-de-Ruz. Opposés à La Chaux-de-Fonds à la halle Volta ce samedi, les Flyers se sont imposés 67 à 52 dans cette série au meilleur des trois matches. La suite de cet affrontement s’annonce décisif pour La Chaux-de-Fonds Beehives, désormais dos au mur. Les Abeilles devront réagir lors du deuxième acte, le 29 avril à Cernier. Le vainqueur de cette série retrouvera en finale soit Genève, soit Lausanne. /yca


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