Le bronze pour Ariane Wilhelm au Championnat de Suisse de trail

Une belle troisième place nationale pour Ariane Wilhelm. La coureuse neuchâteloise repart de Fontenais, dans le Jura, avec une médaille de bronze lors de l'épreuve qui comptait comme Championnat de Suisse de trail. Samedi sur 50 kilomètres, la victoire est revenue à l’Appenzelloise Ariane Weber, qui a pulvérisé le record de la course de près de 29 minutes en terminant en 4h53. Elle a devancé la Chablaisienne Pauline Gex de 25 minutes et Ariane Wilhelm de près de 27 minutes. La Vallonnière Audrey Virgilio termine au pied du podium.

Chez les messieurs, le Bernois Jerome Furer a remporté le 50 km des Courses du Mont-Terrible en 4h00’31’’, soit neuf minutes de mieux que le précédent record de Ramon Manetsch, établi en 2022. Le licencié du LV Thoune a devancé le Schwyzois Tobias Baggenstos de 2’37’’ et le Biennois Christian Mathys de 9’52’’. /jpi-yca