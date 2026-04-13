Servir la patrie sans sacrifier sa carrière sportive

L’école de recrue et le sport d’élite sont de plus en plus compatibles. Théo Brochard, escrimeur, et Aurélien Chervet, patineur artistique, ont débuté lundi leur école de recrue sportive à Macolin. Il s’agit d’un programme inédit, développé conjointement par l’Armée suisse et Swiss Olympic, qui permet à une septantaine d’athlètes d’élite de mieux concilier formation militaire et préparation sportive. La nouveauté de ce programme consiste à offrir le choix entre deux dates d’entrée par semestre. « Ça nous permet de satisfaire à notre obligation civile, de remplir ce devoir militaire, et en même temps de suivre une préparation sportive assidue », explique le patineur artistique neuchâtelois Aurélien Chervet.