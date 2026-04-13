Servir la patrie sans sacrifier sa carrière sportive

Deux athlètes neuchâtelois inaugurent une nouvelle rentrée à l’école de recrue. L’Armée suisse et Swiss Olympic ont amélioré leur programme militaire destiné aux athlètes de haut niveau, avec deux rentrées possibles par semestre, afin de leur permettre de vivre leur saison dans les meilleures conditions.
L’école de recrue et le sport d’élite sont de plus en plus compatibles. Théo Brochard, escrimeur, et Aurélien Chervet, patineur artistique, ont débuté lundi leur école de recrue sportive à Macolin. Il s’agit d’un programme inédit, développé conjointement par l’Armée suisse et Swiss Olympic, qui permet à une septantaine d’athlètes d’élite de mieux concilier formation militaire et préparation sportive. La nouveauté de ce programme consiste à offrir le choix entre deux dates d’entrée par semestre. « Ça nous permet de satisfaire à notre obligation civile, de remplir ce devoir militaire, et en même temps de suivre une préparation sportive assidue », explique le patineur artistique neuchâtelois Aurélien Chervet.
Aurélien Chervet : « Ça nous permet de remplir ce devoir militaire et en même temps de suivre une préparation sportive assidue. »
Avec ces nouvelles dates, les sportifs peuvent planifier leur saison sans devoir se soucier de commencer leur école de recrue en retard. Pour ce semestre de printemps, le but est principalement d’accueillir les athlètes issus des sports d’hiver et des disciplines en salle. L’autre changement de système permet aussi de proposer des formations sportives militaires mieux adaptées, avec des modules obligatoires et facultatifs selon la discipline pratiquée. Revers de la médaille : « C’est un processus de sélection assez long, où notre fédération présente notre dossier à l’armée sportive », rapporte l’escrimeur loclois Théo Brochard.
Théo Brochard : « C’est un processus de sélection assez long. »
L’accès à cette formation élitiste est régi par un processus de sélection particulièrement rigoureux et compétitif, compte tenu de la forte demande et des exigences de l’Armée suisse. Chaque cycle de recrutement attire plus de 180 candidatures d’athlètes de haut niveau issus de diverses disciplines. Le processus comprend une série d’entretiens approfondis, organisés conjointement par l’Armée suisse et les fédérations. À l’issue de cette phase d’évaluation intensive, une sélection drastique est opérée. En moyenne, l’Armée suisse ne retient qu’une septantaine d’athlètes par semestre pour intégrer cette formation spécifique. /cbo