Le FC Peseux-Comète veut briller plus haut

Le club du littoral débute dimanche son quart de finale des play-off de Second League de futsal face à l’AS St-Michel Fribourg, avec pour ambition de monter en 1re division nationale.
Le FC Peseux-Comète est sur la bonne trajectoire. Premier de son groupe à l’issue de la saison 2026 de Second League de futsal, le club du Littoral ambitionne cette année la montée au premier échelon national de la discipline. Pour atteindre cet objectif, il devra dans un premier temps se défaire, en quart de finale des play-off, de l’AS St-Michel Fribourg, troisième de son groupe, dont le match aller aura lieu ce dimanche. Si Peseux-Comète évolue depuis quelques années en Second League, il peut compter cette saison sur une armada offensive de choix. « Offensivement, on est très bon, mais comme on se projette beaucoup, on a parfois plus de difficultés défensivement », concède l’entraîneur de Peseux-Comète, Fazli Azemi, qui peut se targuer de compter dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, Mateo Navarro.
Fazli Azemi : « Notre force cette année, c'est qu'on arrive à marquer beaucoup de buts. »
Le futsal : une place encore à trouver ?
Avec 24 buts inscrits cette saison, le joueur du club du littoral est également aligné en 2e ligue de football au FC Le Parc. Une situation qui reflète l’un des défis du futsal dans la région, à savoir la cohabitation avec son alter ego sur herbe. En effet, au début de la saison de futsal, qui a lieu en hiver, le championnat de football n’est pas encore terminé et nombreux sont les joueurs à pratiquer les deux sports. « J’ai beaucoup de joueurs qui évoluent en extérieur en 2e ligue. Parfois, on arrive à fixer les matchs le dimanche, ce qui nous arrange », glisse l’entraîneur, qui perd parfois des éléments clés lorsque le calendrier du futsal coïncide avec celui du football.
« Les joueurs de futsal ne veulent pas sacrifier le football en extérieur. »
Si l’entraîneur de Peseux-Comète regrette le manque de joueurs de la région souhaitant se consacrer uniquement au futsal, il reste attaché à la philosophie du club. « L’objectif de Peseux-Comète est d’aller le plus haut possible avec nos moyens », affirme Fazli Azemi. Ces « moyens », ce sont les joueurs locaux. « On a toujours voulu développer le futsal dans la région en recrutant des joueurs d’ici », souligne-t-il.
« On a toujours voulu rester dans le cadre de la région. »
Outre les performances sportives, le FC Peseux-Comète doit disposer des infrastructures nécessaires à une éventuelle montée en 1re division nationale. De ce côté-là, malgré le soutien du club, un manque de salles de sport est à déplorer. « C’est très compliqué de s’entraîner correctement la semaine, car pour pratiquer le futsal dans les règles de l’art, on a besoin d’une salle triple, ce qui est très rare actuellement », regrette Fazli Azemi.
Si Peseux-Comète souhaite voir les planètes s’aligner pour une montée en première ligue de futsal, il lui faudra donc vaincre à deux reprises l’AS St-Michel Fribourg lors de ce quart de finale des play-off de Second League. Le coup d’envoi sera donné ce dimanche à 18h sur sol fribourgeois. /Ave