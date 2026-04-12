Le FC Peseux-Comète veut briller plus haut

Outre les performances sportives, le FC Peseux-Comète doit disposer des infrastructures nécessaires à une éventuelle montée en 1re division nationale. De ce côté-là, malgré le soutien du club, un manque de salles de sport est à déplorer. « C’est très compliqué de s’entraîner correctement la semaine, car pour pratiquer le futsal dans les règles de l’art, on a besoin d’une salle triple, ce qui est très rare actuellement », regrette Fazli Azemi.

Si Peseux-Comète souhaite voir les planètes s’aligner pour une montée en première ligue de futsal, il lui faudra donc vaincre à deux reprises l’AS St-Michel Fribourg lors de ce quart de finale des play-off de Second League. Le coup d’envoi sera donné ce dimanche à 18h sur sol fribourgeois. /Ave