Amélie Schaer, reine du tir au pistolet

Cette Neuchâteloise de 17 ans est championne de Suisse junior de tir au pistolet à air comprimé. Elle est invaincue cette saison sur la scène nationale. Elle tir à l’instinct et son talent fait le reste.
De la graine de champion, il y en a au Tir air comprimé Val-de-Ruz. Ce club implanté à Savagnier comprend dans ses rangs la championne de Suisse junior du tir au pistolet à 10 mètres. Avant d’ouvrir la saison en extérieur, Amélie Schaer a remporté cet hiver les six finales majeures auxquelles elle a pris part, fêtant au passage le troisième titre national de sa jeune carrière. Cette apprentie de 17 ans avoue ne pas être une forcenée de l’entraînement, elle tire à l’instinct : « Dès que j’arrive sur le pas de tir, j’arrive à me concentrer immédiatement. Si je me concentre trop avant, je me mets trop de stress et je n’arrive pas à tirer ». Durant la mauvaise saison, Amélie Schaer s’entraîne seulement une, voire deux fois par semaine dans le stand de tir implanté au sous-sol du collège de Savagnier. Ce qui est très peu en regard des performances réalisées : « J’aimerais bien intégrer l’équipe de Suisse pour avoir plus d’entraînements et peut-être aller plus loin », plaide la jeune Vaudruzienne, qui a aussi conscience qu’il faudra s’investir plus pour progresser.
Amélie Schaer : « J’ai commencé en 2021 avec mon papa. »
Talent inné
« Je pense qu’elle a un don. Il y a ceux qui doivent beaucoup travailler. Elle a moins d’entraînement, mais beaucoup de plaisir à la compétition. Et surtout lorsque cela compte, elle est là », résume son coach Johnny Hützli.
Johnny Hützli : « En fait, rien ne l’arrête. »
Un autre pistoletier du TAC Val-de-Ruz fait parler de lui. Augustin Mettraux a tutoyé par deux fois le podium aux championnats de Suisse juniors à 25 mètres, il est également champion cantonal de la discipline. Augustin Mettraux présente un profil particulier, il a plusieurs cordes à son arc. Ce menuisier de 20 ans est le seul Neuchâtelois à avoir été retenu pour les WorldSkills, les championnats du monde des métiers qui se tiendront au début de l’automne en Chine. S’il se consacre actuellement à plein temps pour cette échéance, le tir constitue plus qu’un simple loisir. « Quand j’ai commencé le tir au début, j’étais assez stressé. Mais cela m’a permis d’apprendre à bien gérer mon stress et d’être capable de rester concentré très fort pendant longtemps, ce qui est précieux pour les concours de menuiserie », détaille-t-il. Pour les WorldSkills, Augustin Mettraux est même encadré par un coach mental : « Le tir est un bon moyen pour pouvoir essayer tous les outils que mon coach me donne dans de vraies conditions de stress qui sont très difficiles à avoir lorsqu’on s’entraîne tout seul à l’atelier. »
Augustin Mettraux : « Le tir est aussi bénéfique pour les compétitions de menuiserie. »
Pour Augustin Mettraux et Amélie Schaer, la saison indoor est terminée. Les deux jeunes Vaudruziens tirent durant la belle saison au pistolet à 25m ou 50m, au stand extérieur de la Côtière. /mne