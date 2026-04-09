Amélie Schaer, reine du tir au pistolet

De la graine de champion, il y en a au Tir air comprimé Val-de-Ruz. Ce club implanté à Savagnier comprend dans ses rangs la championne de Suisse junior du tir au pistolet à 10 mètres. Avant d’ouvrir la saison en extérieur, Amélie Schaer a remporté cet hiver les six finales majeures auxquelles elle a pris part, fêtant au passage le troisième titre national de sa jeune carrière. Cette apprentie de 17 ans avoue ne pas être une forcenée de l’entraînement, elle tire à l’instinct : « Dès que j’arrive sur le pas de tir, j’arrive à me concentrer immédiatement. Si je me concentre trop avant, je me mets trop de stress et je n’arrive pas à tirer ». Durant la mauvaise saison, Amélie Schaer s’entraîne seulement une, voire deux fois par semaine dans le stand de tir implanté au sous-sol du collège de Savagnier. Ce qui est très peu en regard des performances réalisées : « J’aimerais bien intégrer l’équipe de Suisse pour avoir plus d’entraînements et peut-être aller plus loin », plaide la jeune Vaudruzienne, qui a aussi conscience qu’il faudra s’investir plus pour progresser.