Une sixième place européenne pour le tchoukball chaux-de-fonnier

Le tchoukball neuchâtelois est une fois de plus bien représenté sur la scène européenne. Les Beehives de La Chaux-de-Fonds ont participé ce weekend à l’European Winners’ Cup à Düsseldorf en Allemagne, une compétition réunissant les champions de plusieurs pays européens. Selon le communiqué diffusé ce lundi, les Chaux-de-Fonniers n’ont concédé qu’une seule défaite en phase de groupe, face à Rovello (Italie).

En quart de finale, les joueurs du Tchoukball Club La Chaux-de-Fonds sont tombés contre une autre équipe italienne, Saronno. Avec une victoire (Caronno Vikings) puis une défaite (Lausanne Olympic) lors des matches de classement, ils ont finalement terminé sixièmes de la compétition.

Prochain rendez-vous pour les Beehives : les play-off en Suisse et la demi-finale contre les Val-de-Ruz Flyers, récents vainqueurs de l'European Silver Cup. /comm-swe