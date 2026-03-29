Comportement honorable pour Melody Halbeisen, samedi à Paris, en Coupe du monde de natation artistique. Dans la capitale française, la Neuchâteloise était associée à Meret Isler pour la compétition de duo. Les deux filles ont pris la 11e place au terme de l’exhibition libre ; elles ont perdu un rang par rapport au classement du programme technique. Mais, le meilleur résultat helvétique repose toutefois sur les épaules d’Anna-Sophia Aeschbacher et Ixchel Honer, huitièmes. /mne
Melody Halbeisen proche du top ten
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