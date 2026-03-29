Melody Halbeisen proche du top ten

En Coupe du monde de natation artistique, la Neuchâteloise s’est classée 11e dans la compétition ...
Melody Halbeisen proche du top ten

En Coupe du monde de natation artistique, la Neuchâteloise s’est classée 11e dans la compétition de duo. Elle était associée à Meret Isler.

Melody Halbeisen onzième à Paris. (photo : Nicole Mettauer) Melody Halbeisen onzième à Paris. (photo : Nicole Mettauer)

Comportement honorable pour Melody Halbeisen, samedi à Paris, en Coupe du monde de natation artistique. Dans la capitale française, la Neuchâteloise était associée à Meret Isler pour la compétition de duo. Les deux filles ont pris la 11e place au terme de l’exhibition libre ; elles ont perdu un rang par rapport au classement  du programme technique. Mais, le meilleur résultat helvétique repose toutefois sur les épaules d’Anna-Sophia Aeschbacher et Ixchel Honer, huitièmes. /mne


 

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