Une première place pour les patineuses de Neuchâtel

Le groupe de patinage synchronisé du CP Neuchâtel s’est illustré pour sa dernière compétition de l’hiver à Bâle : il a obtenu la première place sur six équipes, en catégorie mixed age.
L'équipe gagnante du CP Neuchâtel
Le groupe de patinage synchronisé du CP Neuchâtel s’est illustré pour sa dernière compétition de l’hiver, les 21 et 22 mars à Bâle, à l’occasion du Basilea Trophy. Il a obtenu la première place sur six équipes, en catégorie mixed age, avec la note de 65,20. /comm
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