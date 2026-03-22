Belle performance pour Loanne Duvoisin. La triathlète vaudruzienne s’est mise en évidence dimanche lors des championnats de Suisse du 10 kilomètres sur route à Oberriet. Dans le canton de Saint-Gall, la Neuchâteloise a pris la 4e place de cette course en 34’08’’. Elle échoue à seulement huit petites secondes du podium. Quant à la victoire, elle est revenue à Fabienne Vonlanthen en 32’59’’. /gjo
Loanne Duvoisin au pied du podium national
La triathlète neuchâteloise a terminé au 4e rang des championnats de Suisse du 10 kilomètres ...
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