Loanne Duvoisin au pied du podium national

Belle performance pour Loanne Duvoisin. La triathlète vaudruzienne s’est mise en évidence dimanche lors des championnats de Suisse du 10 kilomètres sur route à Oberriet. Dans le canton de Saint-Gall, la Neuchâteloise a pris la 4e place de cette course en 34’08’’. Elle échoue à seulement huit petites secondes du podium. Quant à la victoire, elle est revenue à Fabienne Vonlanthen en 32’59’’. /gjo