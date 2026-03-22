De l’or pour Yoan Rebetez et Barish Moullet

Les pongistes neuchâtelois ont chacun remporté un titre national dimanche à Tenero aux championnats ...
De l’or pour Yoan Rebetez et Barish Moullet

Les pongistes neuchâtelois ont chacun remporté un titre national dimanche à Tenero aux championnats de Suisse de tennis de table. Yoan Rebetez s’est offert l’or en double mixte aux côtés de Fanny Doutaz. Quant à Barish Moullet, il a remporté le double masculin avec Gaël Vendé.

Yoan Rebetez (à gauche) et Barish Moullet ont su se mettre en évidence au Tessin. Yoan Rebetez (à gauche) et Barish Moullet ont su se mettre en évidence au Tessin.

Ils visaient l’or, ils l’ont tous les deux accroché. Barish Moullet et Yoan Rebetez ne sont pas rentrés les mains vides des championnats de Suisse de tennis de table qui se tenaient samedi et dimanche à Tenero au Tessin. Associé au Landeronnais Gaël Vendé, Barish Moullet a remporté le titre en double masculin, alors que Yoan Rebetez et Fanny Doutaz se sont adjugé la victoire en double mixte.

Les deux Neuchâtelois avaient encore leur chance en individuel, mais après avoir remporté le duel 100% neuchâtelois en quart de finale, Yoan Rebetez n’a pas franchi le cap des demi-finales et doit se contenter de la troisième place finale. /gjo


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