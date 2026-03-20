Le Val-de-Ruz a brillé à l’European Silver Cup de Tchoukball

Le Val-de-Ruz sur la première marche du podium de l’European Silver Cup de Budapest. Cette compétition internationale de Tchoukball se déroulait du 13 au 15 mars en Hongrie. Douze équipes, provenant de six nations différentes, se sont affrontées pendant trois jours de tournoi. Et les équipes vaduziennes ont performé. Les Val-de-Ruz Flyers, évoluant en Ligue Nationale A, ont pris la première place du tournoi.

Les Val-de-Ruz Pingouins, qui évoluent en Ligue Nationale B, ont, quant à eux, terminé à la septième place pour leur première participation. /comm-crb