Le Val-de-Ruz a brillé à l’European Silver Cup de Tchoukball

Les équipes neuchâteloises de Tchoukball du Val-de-Ruz ont performé à l’European Silver Cup ...
Le Val-de-Ruz a brillé à l’European Silver Cup de Tchoukball

Les équipes neuchâteloises de Tchoukball du Val-de-Ruz ont performé à l’European Silver Cup 2026. La compétition se déroulait en Hongrie du 13 au 15 mars. Les Val-de-Ruz Flyers ont pris la première place du tournoi.

Les Val-de-Ruz Flyers (ici en bleu) ont remporté l'European Silver Cup 2026. (Photo archives : Mickaël Sauser) Les Val-de-Ruz Flyers (ici en bleu) ont remporté l'European Silver Cup 2026. (Photo archives : Mickaël Sauser)

Le Val-de-Ruz sur la première marche du podium de l’European Silver Cup de Budapest. Cette compétition internationale de Tchoukball se déroulait du 13 au 15 mars en Hongrie. Douze équipes, provenant de six nations différentes, se sont affrontées pendant trois jours de tournoi. Et les équipes vaduziennes ont performé. Les Val-de-Ruz Flyers, évoluant en Ligue Nationale A, ont pris la première place du tournoi.

Les Val-de-Ruz Pingouins, qui évoluent en Ligue Nationale B, ont, quant à eux, terminé à la septième place pour leur première participation. /comm-crb


 

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