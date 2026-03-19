Deux pongistes neuchâtelois visent l’or à Tenero

Deux Neuchâtelois partent à l’assaut des médailles aux championnats de Suisse de tennis de table. La compétition se tient entre samedi et dimanche à Tenero au Tessin. Barish Moullet, vainqueur en individuel en 2022 et en 2024, et Yoan Rebetez, en argent en 2025, figurent parmi les prétendants au podium.

La grande forme

Barish Moullet se dit « vraiment en forme » à l’heure d’aborder ce rendez-vous national. Et pour cause, après avoir terminé son Bachelor, il a mis les études de côté pour se consacrer uniquement à son sport cette année. C’est donc assez logiquement que le Chaux-de-Fonnier de 23 ans arrive avec de réelles ambitions au Tessin. « Je vise en tout cas une médaille et si elle est en or c’est encore mieux », sourit-il.