Deux pongistes neuchâtelois visent l’or à Tenero

Les championnats de Suisse de tennis de table se disputent samedi et dimanche au Tessin. Barish Moullet et Yoan Rebetez entendent bien jouer les médailles, eux qui pourraient se retrouver dans un quart de finale fratricide.
Deux Neuchâtelois partent à l’assaut des médailles aux championnats de Suisse de tennis de table. La compétition se tient entre samedi et dimanche à Tenero au Tessin. Barish Moullet, vainqueur en individuel en 2022 et en 2024, et Yoan Rebetez, en argent en 2025, figurent parmi les prétendants au podium.
La grande forme
Barish Moullet se dit « vraiment en forme » à l’heure d’aborder ce rendez-vous national. Et pour cause, après avoir terminé son Bachelor, il a mis les études de côté pour se consacrer uniquement à son sport cette année. C’est donc assez logiquement que le Chaux-de-Fonnier de 23 ans arrive avec de réelles ambitions au Tessin. « Je vise en tout cas une médaille et si elle est en or c’est encore mieux », sourit-il.
Barish Moullet : « On est une dizaine à avoir plus ou moins le même niveau. Ça va être une belle concurrence. »
De son côté, Yoan Rebetez arrive aussi au Tessin avec des rêves de médailles. « J’ai effectué ma préparation pour avoir un pic de forme dès ce week-end », souligne le Neuchâtelois. Ce dernier ne chômera pas à Tenero, il sera, comme Barish Moullet, aligné en simple, en double et en double mixte. « Si je repars avec deux breloques, je serais satisfait de ma compétition », explique Yoan Rebetez.
Yoan Rebetez : « Ce n’est pas si simple de garder le focus lorsqu’on joue sur trois tableaux. Mais on va tout donner ! »
Un air de revanche
Le hasard du tirage au sort a réservé une surprise aux deux pongistes neuchâtelois. Déjà face à face l’an dernier en quart de finale, lors d’un duel épique qui avait tourné à l’avantage de Yoan Rebetez (8-11, 11-5, 11-7, 9-11, 11-7, 8-11, 14-12) les deux hommes pourraient se retrouver au même stade de la compétition cette année encore. « C’est clair que je veux ma revanche », lance Barish Moullet. « Mais ce n’est jamais des matches évidents à jouer, car on s’entraîne ensemble et on est très amis. »
De son côté, Yoan Rebetez signerait également volontiers pour une nouvelle confrontation entre les deux hommes : « J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour lui. Donc ce serait génial de l’affronter à nouveau. »
Yoan Rebetez : « On fait toujours des matches spectaculaires. »
Des rêves planétaires
S’ils sont concentrés sur ces championnats de Suisse, les deux Neuchâtelois sont aussi tournés vers la suite de leur carrière. Ils termineront d’abord leur saison en club, Yoan Rebetez avec le ZZ Lancy, actuellement 4e de Ligue A, et Barish Moullet avec l’équipe zurichoise des Young Stars, actuellement co-leader du championnat.
Et sur le plus long terme, les deux hommes voient grand. Barish Moullet se réjouit notamment de disputer les championnats d’Europe universitaires cet été, et il espère disputer un jour des championnats du monde. Enfin, tout comme Yoan Rebetez, le Chaux-de-Fonnier garde dans un coin de sa tête le rêve olympique, tout en rappelant qu’aucun Suisse n’y a jamais pris part dans cette discipline.
Barish Moullet : « Mon grand objectif le plus réalisable, ce sont les championnats du monde. »
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