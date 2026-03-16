Loïc Berger en lice pour une nouvelle distinction

Loïc Berger pourrait être désigné « talent sportif romand 2025 ». L’orienteur de Cormondrèche fait partie des trois jeunes sportifs masculins sélectionnés pour cette distinction par la Fondation de l’Aide Sportive Suisse, aux côtés du skieur alpin valaisan Gabin Janet et du triathlète vaudois Thibault Rivier.

Chez les dames, ce sont April Fohouo, judoka, Eyleen Vuilleumier, championne d’Europe junior de kayak, et Robine Deseyn, sprinteuse qui ont été retenues.

Les votes sont ouverts jusqu’au 22 mars. Chaque lauréat recevra 6'000 francs. /comm-yca