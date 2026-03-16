Loane et Manon Richard ont brillé à Lausanne

Les sœurs Richard se sont illustrées ce week-end lors de la Swim cup à Lausanne. Manon a terminé ...
Loane et Manon Richard ont brillé à Lausanne

Les sœurs Richard se sont illustrées ce week-end lors de la Swim cup à Lausanne. Manon a terminé quatre courses dans le top-10, tandis que Loane a pris la 5e place sur 200 mètres papillon dans cette compétition internationale.

(De g. à d.) Loane et Manon Richard ont vécu un week-end plein de réussite. (Photo d'archives) (De g. à d.) Loane et Manon Richard ont vécu un week-end plein de réussite. (Photo d'archives)

Les sœurs Richard se sont montrées ce week-end lors de la Swim cup, compétition internationale élite de natation à Lausanne. Loane, la cadette, a terminé 7e sur 100 mètres papillon et surtout 5e sur 200 m papillon en 2’15’’18, performance qui lui permet d’atteindre les minima pour les Championnats d’Europe juniors.

Manon, de son côté, a été quatre fois dans le top-10 : 8e sur 200, 100 et 50 mètres dos, et 9e sur 100 mètres nage libre. Elle se situe à seulement 18 centièmes de la qualification pour les Championnats d’Europe élite à Paris (31 juillet-16 août) et pourra retenter sa qualification lors des Championnats suisses, du 9 au 12 avril à Uster. 

Chez les messieurs, le Tessinois et médaillé olympique Noè Ponti s’est livré à un duel avec Maxime Grousset sur 50 mètres papillon, le Français a finalement pris l’avantage. De son côté, Roman Mityukov a été impérial sur 200 mètres dos. Retrouvez les résultats complets ici. /comm-yca. 



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