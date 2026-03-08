Escrime : Pauline Heubi sur le podium

Escrime : Pauline Heubi sur le podium

La Chaux-de-Fonnière s'est distinguée à l'épée au Luxembourg, en Eurofence League. Vanie Gogniat et Théo Brochard aussi dans le coup. 

Pauline Heubi et Théo Brochard sont en forme (photo : archives). Pauline Heubi et Théo Brochard sont en forme (photo : archives).

Un podium européen pour l’épéiste chaux-de-fonnière Pauline Heubi. Elle a terminé troisième du tournoi du Luxembourg en Eurofence League. La Neuchâteloise Vanie Gogniat s’est classée au 13e rang. Le Locle Théo Brochard a pris la sixième place de cette compétition. /comm-vco 


 

