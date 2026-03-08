Coup double pour Grisel et Ratano au semi du CEP Cortaillod

Le Neuchâtelois Antoine Grisel a remporté le semi-marathon du CEP Cortaillod ce dimanche en 1h09’09’’. Il a devancé le Valaisan Michael Pfanner de 29 secondes. La Soleuroise Linda Muther s’est imposée en 1h21’22’’, avec 35 secondes d’avance sur la Zurichoise Ramona Rieder.

Sur 10km, c’est le local de l’étape Mirko Ratano qui s’est imposé en 32’39, avec 5 secondes d’avance sur le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury. Sur cette distance, la Valaisanne Laura Bocchino a signé un chrono de 37’42’’. La Fribourgeoise Dior Langlois est deuxièmeà 58''.

Cette course faisait office de championnat cantonal. Marine Jacquat, cinquième des 21km et Marcella Villalobos, troisième des 10km, sont donc championnes cantonales. 1165 participants au total ont franchi la ligne d'arrivée. /vco