Un Neuchâtel Trophy à consonance helvétique

Balai sur glace ce week-end aux Patinoires du Littoral. La 19e édition du Neuchâtel Trophy se tient de vendredi à dimanche. La compétition de patinage synchronisé mettra aux prises 19 formations en provenance de quatre pays : l’Allemagne, la Belgique, la République tchèque et la Suisse, forte d’une délégation de 14 équipes. Une forte présence helvétique qui réjouit la présidente du comité d’organisation du Neuchâtel Trophy, Katia Huguenin. « Oui, nous sommes une compétition qui est ancrée dans le circuit international, mais on a toujours plaisir à accueillir les équipes suisses qui sont relativement fidèles à notre évènement. »