Un Neuchâtel Trophy à consonance helvétique

Sur les 19 équipes présentes ce week-end aux Patinoires du Littoral, 14 sont suisses. Les organisateurs du concours de patinage synchronisé ne peuvent pas compter sur la venue des formations les plus prestigieuses cette année, car l’évènement ne fait pas partie du cercle restreint des cinq épreuves intégrées au Challenger Series.
Balai sur glace ce week-end aux Patinoires du Littoral. La 19e édition du Neuchâtel Trophy se tient de vendredi à dimanche. La compétition de patinage synchronisé mettra aux prises 19 formations en provenance de quatre pays : l’Allemagne, la Belgique, la République tchèque et la Suisse, forte d’une délégation de 14 équipes. Une forte présence helvétique qui réjouit la présidente du comité d’organisation du Neuchâtel Trophy, Katia Huguenin. « Oui, nous sommes une compétition qui est ancrée dans le circuit international, mais on a toujours plaisir à accueillir les équipes suisses qui sont relativement fidèles à notre évènement. »
Katia Huguenin : « Les équipes suisses ont toujours plaisir à venir patiner à Neuchâtel. Pour nous, c’est un très bon signal. »
Absence des équipes les plus prestigieuses
Pour cette mouture 2026, le gratin planétaire du patinage synchronisé ne fera toutefois pas le déplacement au bord du lac. « La participation varie beaucoup d’une année à l’autre et dépend du type de compétitions organisées », précise Katia Huguenin. « Cela fait deux ans de suite que nous organisons des éditions classiques. Chaque année, l’Union internationale de patinage désigne cinq compétitions intégrées au Challenger Series. Si on a la chance de faire partie de ce cercle restreint, on s’assure alors la participation d’énormément d’équipes étrangères et surtout des meilleures équipes mondiales. »
« Le nombre de compétitions internationales ne cesse d’augmenter. Il est toujours plus difficile de se placer dans le calendrier. »
Le Challenger Series en ligne de mire
Le Neuchâtel Trophy existe depuis 1999 et « entend bien rester présent et visible ». Les atouts d’une patinoire au bord d’un lac avec vue sur les alpes sont « très appréciés des équipes étrangères », souligne la présidente du comité d’organisation. « À l’avenir, nous souhaitons organiser l’évènement plus tôt que le mois de mars qui se situe en fin de saison. Et aussi rejoindre le circuit du Challenger Series », ajoute Katia Huguenin.
« Chaque édition est belle, mais si on veut garantir la venue d’équipes du monde entier, c’est beaucoup plus intéressant d’être dans le Challenger. »
Katia Huguenin conclut que le comité « est sur le point de déposer une candidature pour intégrer le Challenger Series en 2027. »