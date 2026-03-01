Marc Robert à nouveau sur le podium en freeride

Marc Robert confirme sa bonne forme. Le snowboarder neuchâtelois a terminé samedi troisième du FWT Challenger du Nendaz Freeride. Son run sur la face du Mont-Gond lui a valu la note de 79 points. Il partage le podium avec l’Allemand Timm Schröder et l’Anglais James Veitch. Âgé de 38 ans, le freerider au parcours atypique peut commencer à rêver du Freeride World Tour. Pour ce faire, Marc Robert devra s’illustrer lors des quatre prochaines étapes de la compétition. /comm-ave