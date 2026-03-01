Marc Robert à nouveau sur le podium en freeride

Après deux troisièmes places sur le Freeride World Challenger, le snowboarder neuchâtelois ...
Marc Robert à nouveau sur le podium en freeride

Après deux troisièmes places sur le Freeride World Challenger, le snowboarder neuchâtelois a obtenu, grâce à ses 79 points, la troisième place samedi lors du FWT Challenger du Nendaz Freeride.

Marc Robert a remporté la troisième place sur la face du Mont-Gond lors du FWT Challenger du Nendaz Freeride. Marc Robert a remporté la troisième place sur la face du Mont-Gond lors du FWT Challenger du Nendaz Freeride.

Marc Robert confirme sa bonne forme. Le snowboarder neuchâtelois a terminé samedi troisième du FWT Challenger du Nendaz Freeride. Son run sur la face du Mont-Gond lui a valu la note de 79 points. Il partage le podium avec l’Allemand Timm Schröder et l’Anglais James Veitch. Âgé de 38 ans, le freerider au parcours atypique peut commencer à rêver du Freeride World Tour. Pour ce faire, Marc Robert devra s’illustrer lors des quatre prochaines étapes de la compétition. /comm-ave 


 

