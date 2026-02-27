Marius Dupraz s’impose au Portugal

Marius Dupraz lance sa saison de la meilleure des manières au Portugal. Désormais membre de l’équipe de Suisse des moins de 18 ans, le golfeur neuchâtelois a remporté le 3e titre international de sa carrière. Dans des conditions météorologiques difficiles, marquées par des vents violents et de la pluie, Marius Dupraz a remporté la compétition de trois jours sur le parcours du Royal Óbidos, dans la région de Lisbonne. Pour s’imposer, le jeune Neuchâtelois a notamment su faire la différence, parmi les 69 golfeurs engagés, sur le 54e et dernier trou du tournoi. /comm-lgn