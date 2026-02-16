La Neuchâteloise Melody Halbeisen 12e à Medellín

La paire qu’elle forme avec Aimée Michel était en Colombie ce week-end pour disputer la finale ...
La Neuchâteloise Melody Halbeisen 12e à Medellín

La paire qu’elle forme avec Aimée Michel était en Colombie ce week-end pour disputer la finale du duo libre à la Coupe du monde de natation World Aquatics en Colombie.

A Medellín Melody Halbeisen participait à la Coupe du monde de natation synchronisée. (Photo : Archives) A Medellín Melody Halbeisen participait à la Coupe du monde de natation synchronisée. (Photo : Archives)

Une 12e place pour Melody Halbeisen en natation synchronisée. Associée à Aimée Michel, la Neuchâteloise a pris part dimanche à la finale du duo libre à la Coupe du monde de natation World Aquatics en Colombie. /cwi


