Les Patinoires du Littoral vont vivre au rythme du patinage synchronisé les 6 et 7 mars. Le Neuchâtel Trophy revient pour une nouvelle édition. Les organisateurs annoncent ce jeudi que vint équipes de quatre pays (Suisse, Allemagne, Belgique et République tchèque) prendront part à cette compétition. « Plusieurs catégories seront présentes : des équipes seniors confirmées, de jeunes équipes en pleine progression et des équipes Mixed Age », ajoute un communiqué. Davantage d’informations ici. /gjo
Le Neuchatel Trophy est de retour
La compétition de patinage synchronisé se déroulera les 6 et 7 mars aux Patinoires du Littoral ...
RTN
Actualités suivantes
Les Suissesses commencent par une victoire contre l'Italie
Autres sports • Actualisé le 12.02.2026 - 11:49
Halfpipe: Liu Jiayu dit « aller bien » après une terrible chute
Autres sports • Actualisé le 12.02.2026 - 09:10
Articles les plus lus
Halfpipe: Liu Jiayu dit « aller bien » après une terrible chute
Autres sports • Actualisé le 12.02.2026 - 09:10
Benoît Schwarz-van Berkel et Cie pour un coup de maître
Autres sports • Actualisé le 12.02.2026 - 09:11
Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche
Autres sports • Actualisé le 11.02.2026 - 20:09
Halfpipe: Liu Jiayu dit « aller bien » après une terrible chute
Autres sports • Actualisé le 12.02.2026 - 09:10
Benoît Schwarz-van Berkel et Cie pour un coup de maître
Autres sports • Actualisé le 12.02.2026 - 09:11
800 m indoor: Audrey Werro bat à nouveau son record de Suisse
Autres sports • Actualisé le 11.02.2026 - 18:29
Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche
Autres sports • Actualisé le 11.02.2026 - 20:09
Benoît Schwarz-van Berkel et Cie pour un coup de maître
Autres sports • Actualisé le 12.02.2026 - 09:11