Le Neuchatel Trophy est de retour

La compétition de patinage synchronisé se déroulera les 6 et 7 mars aux Patinoires du Littoral. Pas moins de vingt équipes de quatre pays prendront part à cet événement.

Le patinage synchronisé sera roi début mars aux Patinoires du Littoral. (photo d'archives : P. Boldt) Le patinage synchronisé sera roi début mars aux Patinoires du Littoral. (photo d'archives : P. Boldt)

Les Patinoires du Littoral vont vivre au rythme du patinage synchronisé les 6 et 7 mars. Le Neuchâtel Trophy revient pour une nouvelle édition. Les organisateurs annoncent ce jeudi que vint équipes de quatre pays (Suisse, Allemagne, Belgique et République tchèque) prendront part à cette compétition. « Plusieurs catégories seront présentes : des équipes seniors confirmées, de jeunes équipes en pleine progression et des équipes Mixed Age », ajoute un communiqué. Davantage d’informations ici. /gjo 


 

