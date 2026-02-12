Le Neuchatel Trophy est de retour

Les Patinoires du Littoral vont vivre au rythme du patinage synchronisé les 6 et 7 mars. Le Neuchâtel Trophy revient pour une nouvelle édition. Les organisateurs annoncent ce jeudi que vint équipes de quatre pays (Suisse, Allemagne, Belgique et République tchèque) prendront part à cette compétition. « Plusieurs catégories seront présentes : des équipes seniors confirmées, de jeunes équipes en pleine progression et des équipes Mixed Age », ajoute un communiqué. Davantage d’informations ici. /gjo