Le club de tir de Montmollin en grande forme

C’est une entrée remarquée sur la scène nationale pour le club de tir de Montmollin. Pour son premier exercice en Ligue B, le club a su faire preuve d’une belle régularité pour s’emparer de la troisième place finale.

Dans un communiqué diffusé mardi soir, le club souligne que ces bons résultats se sont également confirmés lors des finales cantonales. Chez les élites par groupes, Sacha Chenikov, Louis Delabays, Emil Troubilo et Camille Perroud ont décroché le titre de champion cantonal.





Succès individuels en série

En finale cantonale individuelle élites, le club de Montmollin a encore réalisé un doublé. Emil Troubilo est devenu champion cantonal, devant Sacha Chenikov, tandis que Stéphane Baumann (club de TAC Val-de-Ruz) complétait le podium.

Enfin, lors de la finale romande, l’équipe cantonale neuchâteloise, composée de Katia Chenikova, Nour Hugon et Emil Troubilo a été sacrée championne romande.

En individuel, Katia Chenikova s’est imposée avec autorité, devançant sa coéquipière Nour Hugon. /comm-gjo