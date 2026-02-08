Théo Brochard et les épéistes suisses au pied du podium

Médaille en chocolat pour l’équipe suisse d’escrime et Théo Brochard.

Après leurs victoires en Coupe du monde à Vancouver (décembre) et à Fujaïrah (janvier), les épéistes helvétiques et le Chaux-de-Fonnier Théo Brochard ont terminé à la 4e place de la Coupe du monde d’escrime à Heidenheim. Ils ont été vaincus par les Pays-Bas lors de la petite finale (45-38) ce dimanche.

Tête de série numéro trois du tableau, les épéistes à la croix blanche ont d’abord dominé la Grande-Bretagne (45-42), les États-Unis (45-38), puis le Kazakhstan (40-36), avant d’échouer aux portes de la finale contre la Corée du Sud (41-40), pour une seule touche.

En individuel, Théo Brochard a terminé à la 122e place. Il s'est incliné 15-7 face à l'Allemand Joseph Mahringer.

Pauline Brunner en demi-teinte.

En lice en Coupe du monde à Wuxi, en Chine, la Chaux-de-Fonnière a terminé à la 39e position à l’issue de son duel en 32es de finale face à la Suédoise Emma Fransson.

/ats-ave