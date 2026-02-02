Médaille d’argent nationale pour les curleurs de Neuchâtel-Sports

L’équipe du Littoral a terminé deuxième des Championnats de Suisse de curling open air à Faido ...
L’équipe du Littoral a terminé deuxième des Championnats de Suisse de curling open air à Faido, au Tessin, ce week-end. La formation du skip Ludovic Dubois a été battue en finale 10-3 par Zoug.

Les Neuchâtelois, de gauche à droite, Martin Barrette, Tony Antal, Fabrice Apothéloz et Ludovic Dubois, ont célébré ensemble leur médaille d’argent. (Photo : Neuchâtel-Sports) Les Neuchâtelois, de gauche à droite, Martin Barrette, Tony Antal, Fabrice Apothéloz et Ludovic Dubois, ont célébré ensemble leur médaille d’argent. (Photo : Neuchâtel-Sports)

Une équipe de Neuchâtel-Sports a remporté la médaille d’argent lors du Championnat de Suisse de curling open air, qui se déroulait du 30 janvier au 1er février à Faido, au Tessin. L'équipe neuchâteloise composée de Tony Antal, Martin Barrette, Fabrice Apothéloz et du skip Ludovic Dubois, a gagné ses quatre matches de groupe pour entrer dans le dernier carré. En demi-finale, ils ont battu Stoos 6-5, avant de subir leur seule défaite en finale contre Zoug 10-3. 

Une seconde équipe neuchâteloise, skippée par Daniel Pellaton, a terminé au 15e rang sur 24 participants. /comm-yca


