Médaille d’argent nationale pour les curleurs de Neuchâtel-Sports

Une équipe de Neuchâtel-Sports a remporté la médaille d’argent lors du Championnat de Suisse de curling open air, qui se déroulait du 30 janvier au 1er février à Faido, au Tessin. L'équipe neuchâteloise composée de Tony Antal, Martin Barrette, Fabrice Apothéloz et du skip Ludovic Dubois, a gagné ses quatre matches de groupe pour entrer dans le dernier carré. En demi-finale, ils ont battu Stoos 6-5, avant de subir leur seule défaite en finale contre Zoug 10-3.

Une seconde équipe neuchâteloise, skippée par Daniel Pellaton, a terminé au 15e rang sur 24 participants. /comm-yca