Yann Moulinier nouveau « pilote » du Panathlon Club des Montagnes

Yann Moulinier est le nouveau président du Panathlon Club des Montagnes neuchâteloises. Il a été élu lors de l’assemblée générale du club, le 23 janvier dans la Métropole horlogère. Lui et son équipe souhaitent continuer de faire rayonner les Family Games, « notre projet phare, un véritable outil de sensibilisation, de partage et de transmission des valeurs du sport ». Le club a aussi créé en 2025 un fonds pour la relève sportive des Montagnes, destiné à soutenir des athlètes au début de leur parcours national voire international. Le Panathlon des Montagnes neuchâteloises poursuivra son engagement historique auprès des clubs, « en allant à leur rencontre et en jouant un rôle de relais, notamment politique et en les soutenant par des actions ponctuelles si nécessaire ». Enfin, le club a décerné son prix annuel 2025 à la judokate Laurence Jeanneret Berruex, qui a participé l’an dernier à ses onzièmes Mondiaux. /comm-vco