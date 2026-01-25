Yann Moulinier nouveau « pilote » du Panathlon Club des Montagnes

L’ancien professionnel de bob est le nouveau président du Panathlon Club des Montagnes neuchâteloises ...
L’ancien professionnel de bob est le nouveau président du Panathlon Club des Montagnes neuchâteloises. Le Chaux-de-Fonnier de 32 ans succède à Hugo Beretta à la tête de la section montagnarde du mouvement international de promotion du sport et de ses valeurs, qui organise notamment les Family Games à La Chaux-de-Fonds.

Yann Moulinier est le nouveau président du Panathlon Club des Montagnes neuchâteloises. Il a été élu lors de l’assemblée générale du club, le 23 janvier dans la Métropole horlogère. Lui et son équipe souhaitent continuer de faire rayonner les Family Games, « notre projet phare, un véritable outil de sensibilisation, de partage et de transmission des valeurs du sport ». Le club a aussi créé en 2025 un fonds pour la relève sportive des Montagnes, destiné à soutenir des athlètes au début de leur parcours national voire international. Le Panathlon des Montagnes neuchâteloises poursuivra son engagement historique auprès des clubs, « en allant à leur rencontre et en jouant un rôle de relais, notamment politique et en les soutenant par des actions ponctuelles si nécessaire ». Enfin, le club a décerné son prix annuel 2025 à la judokate Laurence Jeanneret Berruex, qui a participé l’an dernier à ses onzièmes Mondiaux. /comm-vco


