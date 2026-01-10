Théo Brochard fait mieux que Pauline Brunner

Pauline Brunner n’a pas vraiment réussi à s’illustrer samedi en Coupe du monde d’escrime. Aux Emirats Arabes Unis, la Chaux-de-Fonnière a été éliminée en 16es de finale du tournoi à l’épée par la Française Eloïse Vanryssel 15-12. Elle se classe 31e.

Dans le tournoi masculin, Théo Brochard a lui fait légèrement mieux. L’épéiste de la Métropole horlogère termine 27e. Il a buté au même stade de la compétition que Pauline Brunner, en 16es de finale, contre un combattant égyptien, Youssef Shamel. Défaite 15-13. /mne