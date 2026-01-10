Marius Dupraz souhaite devenir golfeur professionnel

À bientôt 18 ans, il figure parmi les espoirs du golf suisse. Membre du cadre national, Marius Dupraz se consacre à 100 % à son sport. Pour ne pas dire 150%. Et les résultats sont rendez-vous : il a bouclé l’année 2025 au premier rang de l’Ordre du mérite du GJG Tour, le tour européen réservé aux joueurs de moins de 23 ans. La récompense de sa régularité : « J’ai joué dix tournois. Il y a eu pas mal de podiums, dont une victoire. C’est la régularité qui a payé. La saison a été assez longue, il y a eu des hauts et des bas. J’ai fini assez fort la saison. »