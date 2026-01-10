Marius Dupraz souhaite devenir golfeur professionnel

À bientôt 18 ans, il figure parmi les espoirs du golf suisse. Membre du cadre national, Marius Dupraz se consacre à 100 % à son sport. Pour ne pas dire 150%. Et les résultats sont rendez-vous : il a bouclé l’année 2025 au premier rang de l’Ordre du mérite du GJG Tour, le tour européen réservé aux joueurs de moins de 23 ans. La récompense de sa régularité : « J’ai joué dix tournois. Il y a eu pas mal de podiums, dont une victoire. C’est la régularité qui a payé. La saison a été assez longue, il y a eu des hauts et des bas. J’ai fini assez fort la saison. »
Marius Dupraz ambitionne de vivre de son sport d’ici deux à trois ans, en intégrant le circuit professionnel des plus grands. Aujourd’hui, ce sont encore ses parents qui financent sa carrière. Ce sont d’ailleurs eux qui lui ont transmis le virus du swing et du green : « Ma passion vient de mes parents. Ce sont eux qui m’ont initié au golf lorsque j’étais petit. J’ai commencé au golf des Bois. J’ai fait mon premier tournoi quand j’avais huit ans. Je regardais les professionnels à la télé et cela m’a tout de suite donné envie. »
Marius Dupraz est en pleine préparation de la nouvelle saison : « J’ai une préparation plutôt musculaire l’hiver, axée sur une prise de masse pour pouvoir taper la balle plus loin ». Le jeune golfeur neuchâtelois participera également à quelques camps avec l’équipe de Suisse : « Ce sont des entraînements généralement assez intensifs chaque jour sur une semaine, avec cinq à six juniors de mon âge qui affichent tous les mêmes objectifs que moi ».
Marius Dupraz a mis de côté ses études pour se focaliser uniquement sur son sport. Il ne cache pas ses ambitions : « Dans cinq ans, je me vois professionnel sur le plus haut niveau mondial. Sinon, d’ici deux à trois ans, j’espère passer pro. »
Marius Dupraz entamera sa saison de tournois début février du côté du Portugal. /mne