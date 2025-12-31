Bonnes résolutions : comment s'y tenir ? 

C’est une résolution prise par beaucoup, mais parfois difficile à tenir sur la longueur. Bon nombre de salles neuchâteloises connaissent un boom d’affluence durant le mois de janvier. Se mettre au sport passe souvent par une inscription dans une salle. Au fitness de Monruz, cette tendance n’est pas encore visible. « On a une clientèle fidèle et là toute l’année », précise Myriam Maréchal, responsable de la salle, qui attend tout de même une hausse des venues en janvier. Pour cette nouvelle clientèle, la motivation est bien présente, au même titre que les attentes. « Beaucoup de clients sont déçu, car après un mois il n’y a pas de progrès visibles », explique la responsable. Au même titre que le risque de blessure, se montrer impatient peut être contre-productif. « Ce sport est assez spécifique, on est seul face à soi-même. La clé, c’est de venir régulièrement », souligne Myriam Maréchal qui propose également du coaching.