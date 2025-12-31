Bonnes résolutions : comment s'y tenir ? 

Pour beaucoup, les résolutions riment avec une remise en forme au fitness. Attention toutefois ...
Bonnes résolutions : comment s'y tenir ? 

Pour beaucoup, les résolutions riment avec une remise en forme au fitness. Attention toutefois à ne pas confondre vitesse et précipitation pour réussir à conserver une régularité tout au long de l'année.

Myriam Maréchal, responsable de Fitness Monruz où la clientèle est fidèle depuis des années. Myriam Maréchal, responsable de Fitness Monruz où la clientèle est fidèle depuis des années.

C’est une résolution prise par beaucoup, mais parfois difficile à tenir sur la longueur. Bon nombre de salles neuchâteloises connaissent un boom d’affluence durant le mois de janvier. Se mettre au sport passe souvent par une inscription dans une salle. Au fitness de Monruz, cette tendance n’est pas encore visible. « On a une clientèle fidèle et là toute l’année », précise Myriam Maréchal, responsable de la salle, qui attend tout de même une hausse des venues en janvier. Pour cette nouvelle clientèle, la motivation est bien présente, au même titre que les attentes. « Beaucoup de clients sont déçu, car après un mois il n’y a pas de progrès visibles », explique la responsable. Au même titre que le risque de blessure, se montrer impatient peut être contre-productif. « Ce sport est assez spécifique, on est seul face à soi-même. La clé, c’est de venir régulièrement », souligne Myriam Maréchal qui propose également du coaching.

Myriam Maréchal : « Il faut leur apprendre que ça ne tombe pas du ciel. »

Ecouter le son

Objectif : perte de poids

Si la pratique du fitness contribue à améliorer de nombreux aspects de la santé, un objectif prédomine lors de ces nouvelles inscriptions. « Beaucoup veulent perdre du poids. Après les fêtes et les repas copieux, on veut se dépenser », glisse la responsable de Fitness Monruz. Pour les plus fidèles pratiquants de la salle du littoral, cette hausse de début d’année est une habitude. « Ça les fait parfois sourire, mais souvent, ils sont surpris en bien lorsqu’un novice persévère », conclut Myriam Maréchal. 


Myriam Maréchal : « On a une clientèle qui est là depuis très longtemps. »

Ecouter le son

Pour les pratiquants présents lors de notre visite, un conseil revient en boucle : s'entraîner de manière progressive. « la clé, c'est d'y aller petit pas par petit pas », glisse Yves entre deux séries de gainage. « Le plus dur, c'est le début, il ne faut pas s'estimer un peu trop fort au risque de se dégoûter », ajoute Frédéric, l'un des plus anciens adhérents de la salle de Fitness Monruz. 

Frédéric, un habitué : « À 55 ans, mon frère veut débuter le fitness. »

Ecouter le son

La salle de Fitness Monruz est ouverte le premier et le deux janvier (sans surveillance) pour les adhérents les plus motivés. /Ave 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Marius Dupraz termine l’année sur une bonne note

Marius Dupraz termine l’année sur une bonne note

Autres sports    Actualisé le 28.12.2025 - 10:51

Tour de Ski, le feu d'artifice devenu feu de paille

Tour de Ski, le feu d'artifice devenu feu de paille

Autres sports    Actualisé le 25.12.2025 - 06:03

NL: Fin de série pour Lausanne, Ajoie s'incline lourdement

NL: Fin de série pour Lausanne, Ajoie s'incline lourdement

Autres sports    Actualisé le 22.12.2025 - 22:16

Loïc Huguenin proche d'un top 10 mondial

Loïc Huguenin proche d'un top 10 mondial

Autres sports    Actualisé le 22.12.2025 - 10:09

Articles les plus lus

Fanny Smith à nouveau sur le podium à San Candido

Fanny Smith à nouveau sur le podium à San Candido

Autres sports    Actualisé le 21.12.2025 - 13:40

Loïc Huguenin proche d'un top 10 mondial

Loïc Huguenin proche d'un top 10 mondial

Autres sports    Actualisé le 22.12.2025 - 10:09

NL: Fin de série pour Lausanne, Ajoie s'incline lourdement

NL: Fin de série pour Lausanne, Ajoie s'incline lourdement

Autres sports    Actualisé le 22.12.2025 - 22:16

Tour de Ski, le feu d'artifice devenu feu de paille

Tour de Ski, le feu d'artifice devenu feu de paille

Autres sports    Actualisé le 25.12.2025 - 06:03

Sofia Uvarova remporte son premier tournoi européen U19

Sofia Uvarova remporte son premier tournoi européen U19

Autres sports    Actualisé le 20.12.2025 - 18:29

Fanny Smith à nouveau sur le podium à San Candido

Fanny Smith à nouveau sur le podium à San Candido

Autres sports    Actualisé le 21.12.2025 - 13:40

Loïc Huguenin proche d'un top 10 mondial

Loïc Huguenin proche d'un top 10 mondial

Autres sports    Actualisé le 22.12.2025 - 10:09

NL: Fin de série pour Lausanne, Ajoie s'incline lourdement

NL: Fin de série pour Lausanne, Ajoie s'incline lourdement

Autres sports    Actualisé le 22.12.2025 - 22:16

Joshua contre Jake Paul, un combat qui inquiète

Joshua contre Jake Paul, un combat qui inquiète

Autres sports    Actualisé le 18.12.2025 - 10:18

Joshua a eu besoin de six rounds pour éteindre Paul

Joshua a eu besoin de six rounds pour éteindre Paul

Autres sports    Actualisé le 20.12.2025 - 07:12

Sofia Uvarova remporte son premier tournoi européen U19

Sofia Uvarova remporte son premier tournoi européen U19

Autres sports    Actualisé le 20.12.2025 - 18:29

Fanny Smith à nouveau sur le podium à San Candido

Fanny Smith à nouveau sur le podium à San Candido

Autres sports    Actualisé le 21.12.2025 - 13:40