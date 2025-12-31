Bonnes résolutions : comment s'y tenir ? 

C’est une résolution prise par beaucoup, mais parfois difficile à tenir sur la longueur. Bon nombre de salles neuchâteloises connaissent un boom d’affluence durant le mois de janvier. Se mettre au sport passe souvent par une inscription dans une salle. Au fitness de Monruz, cette tendance n’est pas encore visible. « On a une clientèle fidèle et là toute l’année », précise Myriam Maréchal, responsable de la salle, qui attend tout de même une hausse des venues en janvier. Pour cette nouvelle clientèle, la motivation est bien présente, au même titre que les attentes. « Beaucoup de clients sont déçu, car après un mois il n’y a pas de progrès visibles », explique la responsable. Au même titre que le risque de blessure, se montrer impatient peut être contre-productif. « Ce sport est assez spécifique, on est seul face à soi-même. La clé, c’est de venir régulièrement », souligne Myriam Maréchal qui propose également du coaching.
Myriam Maréchal : « Il faut leur apprendre que ça ne tombe pas du ciel. »
Objectif : perte de poids
Si la pratique du fitness contribue à améliorer de nombreux aspects de la santé, un objectif prédomine lors de ces nouvelles inscriptions. « Beaucoup veulent perdre du poids. Après les fêtes et les repas copieux, on veut se dépenser », glisse la responsable de Fitness Monruz. Pour les plus fidèles pratiquants de la salle du littoral, cette hausse de début d’année est une habitude. « Ça les fait parfois sourire, mais souvent, ils sont surpris en bien lorsqu’un novice persévère », conclut Myriam Maréchal.
Myriam Maréchal : « On a une clientèle qui est là depuis très longtemps. »
Pour les pratiquants présents lors de notre visite, un conseil revient en boucle : s'entraîner de manière progressive. « la clé, c'est d'y aller petit pas par petit pas », glisse Yves entre deux séries de gainage. « Le plus dur, c'est le début, il ne faut pas s'estimer un peu trop fort au risque de se dégoûter », ajoute Frédéric, l'un des plus anciens adhérents de la salle de Fitness Monruz.