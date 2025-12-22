Loïc Huguenin proche d'un top 10 mondial

En planche à voile, le jeune Bevaisan s’est hissé au 13e rang des championnats du monde World ...
Loïc Huguenin proche d'un top 10 mondial

En planche à voile, le jeune Bevaisan s’est hissé au 13e rang des championnats du monde World Sailing. Il boucle sa carrière en juniors sur une très belle note.

Loïc Huguenin s'est très bien comporté à Vilamoura. (Photo : L. Huguenin) Loïc Huguenin s'est très bien comporté à Vilamoura. (Photo : L. Huguenin)

Un treizième rang mondial pour son ultime régate en juniors. C’est le résultat obtenu par Loïc Huguenin aux championnats du monde World Sailing. Cet événement s’est tenu du 15 au 20 décembre à Vilamoura au Portugal. Il est réservé aux meilleurs juniors de chaque nation dans toutes les séries olympiques de voile.

À 18 ans, Loïc Huguenin était le seul athlète helvétique sélectionné par Swiss Sailing Team pour représenter la Suisse en planche à voile. Au terme de neuf manches disputées par des vents très soutenus avec des rafales allant jusqu’à 43 nœuds (près de 80km/h), Loïc Huguenin termine à la 13e place. Il a même réalisé une manche dans le top 5.

Le jeune Bevaisan boucle ainsi sa carrière en juniors sur une très bonne note, lui qui a déjà été champion de Suisse cette année. /comm-mne


