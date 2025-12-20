Sofia Uvarova remporte son premier tournoi européen U19

La jeune joueuse de badminton de 17 ans a décroché son premier succès dans un tournoi européen ...
La jeune joueuse de badminton de 17 ans a décroché son premier succès dans un tournoi européen en double chez les moins de 19 ans avec Victoria Dubendorfer, samedi en Allemagne.

Sofia Uvarova, tout à droite, a remporté samedi son premier succès sur la scène européenne chez les moins de 19 ans.

Une première pour Sofia Uvarova. La joueuse de badminton neuchâteloise a remporté son premier tournoi européen chez les moins de 19 ans. Elle s’est imposée en double avec sa partenaire Victoria Dubendorfer samedi à Mülheim, en Allemagne. Il s’agit de leur première année de compétition dans cette catégorie. /comm-yca


