Record de participation à la Trotteuse Tissot

Les organisateurs de la Corrida chaux-de-fonnière ont enregistré 3'789 inscrits samedi lors ...
Les organisateurs de la Corrida chaux-de-fonnière ont enregistré 3'789 inscrits samedi lors de la 17e édition de leur course. Le record de 2023 est largement battu pour ne pas dire pulvérisé

La course des enfants a aussi rassemblé la foule.  La course des enfants a aussi rassemblé la foule. 

Le record de participation a été battu pour ne pas dire pulvérisé samedi à La Chaux-de-Fonds. Toutes catégories confondues, les organisateurs de la 17e Trotteuse Tissot ont enregistré 3'789 inscriptions. Le précédent record était de 3'517 ; il datait de 2023. Plus de 1'000 personnes ont participé à la course des pères Noël, qui est devenue une véritable institution dans le cadre de cet événement : « C’était un beau bazar festif », s’est enthousiasmé Simon Tommet, le co-président du comité d’organisation.

La Corrida chaux-de-fonnière a aussi rassemblé une belle brochette de très bons coureurs régionaux. Mais c’est bien un Finlandais qui a failli gagner au terme des trois tours de circuits (pour un total de 6,5km) tracés au cœur de la Métropole horlogère : l’orienteur Aho Aaro a toutefois été battu au terme d’un sprint échevelé par Alexis Morand de Court. Spécialiste, elle aussi de course d’orientation, la jeune Seelandaise de 17 ans, Lotta Lüthi, a dominé la course féminine. /mne


 

