Le plan de carrière d'Ilan Gagnebin

Ilan Gagnebin se projette sur 2028. Le nageur neuchâtelois reste sur une qualification pour les demi-finales du 200m papillon, la semaine dernière en Pologne, aux championnats d’Europe en petit bassin. Titre national en poche de la discipline, il participait pour la première fois à une compétition de ce niveau au sein de l’élite internationale. À 21 ans, l’étudiant de l’EPFL estime avoir encore une bonne marge de progression. Et surtout, il n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Ilan Gagnebin a établi son plan de carrière. Il dispose de deux ans et demi pour atteindre les minimas en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 : « Dans l’immédiat, j’entends déjà me qualifier pour les championnats d’Europe en grand bassin, de cet été à Paris », explique-t-il. La natation est en priorité une histoire de chiffres. Pour se rendre dans la capitale française, Ilan Gagnebin devra améliorer son record personnel de moins d’une demi-seconde, soit nager en 1’58’’37. « C’est réellement à ma portée ».