Le golfeur Marius Dupraz en équipe de Suisse M18

Le Neuchâtelois de 17 ans a enchaîné les podiums en cette fin de saison. Deuxième du Portuguese Junior Classics M18, il intégrera les cadres nationaux de golf l'an prochain. 

Marius Dupraz, ici sur les greens du Championnat du Léman (photo : archives, Shone Martin). Marius Dupraz, ici sur les greens du Championnat du Léman (photo : archives, Shone Martin).

Marius Dupraz intégrera l’équipe de Suisse de golf des moins de 18 ans l’an prochain. Le Neuchâtelois doit cette sélection à une fin de saison couronnée de succès. Le dernier résultat de Marius Dupraz est une deuxième place lors du GJG Portuguese Junior Classics M18. /comm-vco 


 

