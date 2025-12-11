Pauline Brunner est prête à en découdre

Pauline Brunner est prête à en découdre

La Chaux-de-Fonnière a lancé sa saison de Coupe du Monde d’épée il y a quelques jours à Vancouver. Championne d’Europe par équipe en juin, elle entend bien jouer à nouveau les premiers rôles lors de cet exercice.

Pauline Brunner veut faire parler d'elle lors de ce nouvel exercice. (Photo : Team Bizzi.) Pauline Brunner veut faire parler d'elle lors de ce nouvel exercice. (Photo : Team Bizzi.)

Pauline Brunner et son épée repartent au combat. Après de longues semaines de préparation, l’épéiste chaux-de-fonnière a retrouvé la Coupe du monde à Vancouver le week-end dernier lors de la première manche de la saison. Si elle n’a pas réussi à passer le cap des huitièmes de finales en individuel cette fois-ci, elle entend bien prendre sa revanche lors des prochains mois. Ces objectifs sont clairs : « j’aimerais me qualifier pour les championnats d’Europe et les Mondiaux. Je voudrais aussi remonter sur un podium en Coupe du monde », explique Pauline Brunner. Sans oublier qu’elle entend aussi faire progresser l’équipe de Suisse au classement mondial en vue des prochains Jeux olympiques de 2028.

Pauline Brunner : « On a toujours envie d’aller plus haut. On n’est jamais satisfait. »

Un jeu toujours perfectible

Depuis septembre, Pauline Brunner s’entraîne sous la houlette d’un nouveau coach français, Ronan Gustin. Une collaboration qui fonctionne bien selon la Chaux-de-Fonnière. « Je suis contente de mon escrime actuelle. On a trouvé notre rythme », se réjouit l’épéiste.

Quant à son jeu, après de nombreuses années au haut niveau, Pauline Brunner estime qu’elle a encore une belle marge de progression. « On n’a jamais fini de maîtriser cet art qu’est l’escrime. De plus, les adversaires nous connaissent au fil des années et cela nous oblige à changer notre jeu », souligne-t-elle.

« J’ai développé mon jeu ces derniers temps et je vois enfin mes progrès, ça fait plaisir. »

La prochaine échéance pour la Chaux-de-Fonnière est fixée début 2026. Elle disputera une manche de Coupe du monde d’épée aux Émirats arabes unis du 8 au 11 janvier. Les championnats d’Europe sont eux fixés aux mois de juin à Istanbul. Enfin, les Mondiaux auront lieu en juillet à Hong Kong. /gjo


