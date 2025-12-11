Pauline Brunner est prête à en découdre

Un jeu toujours perfectible

Depuis septembre, Pauline Brunner s’entraîne sous la houlette d’un nouveau coach français, Ronan Gustin. Une collaboration qui fonctionne bien selon la Chaux-de-Fonnière. « Je suis contente de mon escrime actuelle. On a trouvé notre rythme », se réjouit l’épéiste.

Quant à son jeu, après de nombreuses années au haut niveau, Pauline Brunner estime qu’elle a encore une belle marge de progression. « On n’a jamais fini de maîtriser cet art qu’est l’escrime. De plus, les adversaires nous connaissent au fil des années et cela nous oblige à changer notre jeu », souligne-t-elle.