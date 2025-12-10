Lisa Baumann à nouveau honorée au Mérite du sport

Tout comme en 2024, Loïc Berger a, lui, reçu le Prix « Espoir de l’année ». Au cours de la saison écoulée, le spécialiste de course d’orientation a décroché deux titres de vice-champion du monde juniors. Mais l’étudiant bevaisan excelle aussi en trail puisqu’il s’est classé cinquième lors des mondiaux de Canfranc, en Espagne. Sans même évoquer le fait qu’il a battu, sur route, le record de Suisse du semi-marathon des moins de 20 ans.

Le Prix « Equipe de l’année » pouvait une fois de plus difficilement échapper au NUC. Le club neuchâtelois l’a emporté pour la cinquième fois en six ans, il survole la scène nationale du volleyball féminin.

Ces trois principaux prix font l'objet d'un vote pondéré : la moitié des suffrages est attribuée par le public et l'autre par un jury spécialisé issu des milieux médiatiques et sportifs.





Philippe Perret et Robert Lüthi honorés

Quatre autres titres ont encore été attribués ce mercredi à La Chaux-de-Fonds. Le Prix du jury « Personnalité engagée pour le sport » a été remis à Florian Lorimier, préparateur physique de nombreux skieurs professionnels, dont Didier Cuche et aujourd’hui Camille Rast.

Le Prix « Club coup de cœur » de la Commission des sports est revenu à la Gym Serrières. Le Prix « Presse sportive neuchâteloise » a été décerné à Loïc Burkhalter, pour son engagement au quotidien comme directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds. Le Panathlon-club Neuchâtel a attribué son « Prix spécial » à Philippe Perret et à son acolyte Robert Lüthi : Deux anciens joueurs exemplaires, respectivement comme capitaine et buteur de la grande époque de Neuchâtel Xamax.

De la Ligue B (Bienne, Yverdon) aux ligues régionales, en passant par la relève « rouge et noir », l’inséparable duo a aussi une longue carrière d’entraîneurs derrière lui. Cette saison, il a repris en main le FC St-Blaise, en 2e ligue interrégionale de football.





Cette cérémonie du Mérite du sport neuchâtelois s'est ouverte par un hommage rendu à deux personnalités, aujourd'hui décédées, l'orienteur Pascal Buchs et le préparateur physique Jean-Pierre Egger. /mne