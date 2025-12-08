Trois médailles pour les judokas du Haut

Deux titres nationaux pour un total de huit médailles réparties entre deux clubs : c’est le bilan signé par les judokas neuchâtelois, aux championnats de Suisse d’Aarberg, ce week-end. Les membres du JC Cortaillod – Neuchâtel ont récolté cinq breloques. Les combattants du JCK La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Fontainemelon ont, eux, remporté trois médailles : Timéo Morel s’est paré d’or en moins de 18 ans (-73kg), Maïa Duhan a remporté de l’argent (M21, - 78kg) et Arwenn Nguyen du bronze (M18, - 48kg). Le club des Montagnes neuchâteloises comptait pas moins de 18 combattants qualifiés pour ces championnats de Suisse. La base de la pyramide est large. Directeur technique du JCK, Didier Berruex se réjouit de cette performance d’ensemble. Mais il insiste aussi sur le fait que son club ne recherche pas en priorité la performance de haut niveau : « Le projet de notre club, c’est le développement personnel de chacun. Nous encadrons ceux qui souhaitent un peu plus percer en compétition. Nous avons aussi mis en place une structure pour nos jeunes, qui se rendent deux à trois par semaine au centre de performance à Yverdon. »