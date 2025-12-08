Trois médailles pour les judokas du Haut

Le JCK La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Fontainemelon a enlevé trois médailles aux championnats de Suisse de judo. Un club tourné vers le développement personnel plutôt que sur l’élite. Il en fait même sa priorité selon son directeur technique.
Deux titres nationaux pour un total de huit médailles réparties entre deux clubs : c’est le bilan signé par les judokas neuchâtelois, aux championnats de Suisse d’Aarberg, ce week-end. Les membres du JC Cortaillod – Neuchâtel ont récolté cinq breloques. Les combattants du JCK La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Fontainemelon ont, eux, remporté trois médailles : Timéo Morel s’est paré d’or en moins de 18 ans (-73kg), Maïa Duhan a remporté de l’argent (M21, - 78kg) et Arwenn Nguyen du bronze (M18, - 48kg). Le club des Montagnes neuchâteloises comptait pas moins de 18 combattants qualifiés pour ces championnats de Suisse. La base de la pyramide est large. Directeur technique du JCK, Didier Berruex se réjouit de cette performance d’ensemble. Mais il insiste aussi sur le fait que son club ne recherche pas en priorité la performance de haut niveau : « Le projet de notre club, c’est le développement personnel de chacun. Nous encadrons ceux qui souhaitent un peu plus percer en compétition. Nous avons aussi mis en place une structure pour nos jeunes, qui se rendent deux à trois par semaine au centre de performance à Yverdon. »
Didier Berruex : « La priorité, c’est la base. »
Pour le JCK La Chaux-de-Fonds/Le Locle/Fontainemelon, la base de la pyramide est importante : « Nous avons compté jusqu’à 320 membres jusqu’avant le Covid. Nous en avons perdu 80 pendant la pandémie. Depuis 2021, nous sommes à nouveau en croissance. On espère atteindre un jour les 350 », relève Didier Berruex.
« On n'a pas la possibilité de se développer plus à La Chaux-de-Fonds. »
À La Chaux-de-Fonds, le JCK se sent à l’étroit dans son dojo actuel. Toutes les plages horaires sont remplies. Il aimerait à terme disposer d’un nouveau local dans la Métropole horlogère. Par contre depuis cet automne, il possède déjà un nouveau dojo au Locle. Ses combattants s’entraînent également à Fontainemelon. /mne