Un top 20 en Coupe d'Europe de ski de fond pour Maxime Béguin

Le fondeur de Chézard a terminé à la 20e place ce dimanche lors du 10 km  libre de la Coupe d'Europe de ski de fond en Slovénie. Ilian Pittier repart, lui, avec une 12e place obtenue vendredi lors du sprint. 

Maxime Béguin peut avoir le sourire : le fondeur de Chézard a obtenu un joli top 20 ce dimanche lors de la Coupe d'Europe de ski de fond à Planica.  (Photo d'archive : Lucien Marti)

Maxime Béguin peut être satisfait. Le fondeur du Ski-club La Vue-des-Alpes et du SAS Berne a terminé ce dimanche à la 20e place du 10 km libre de la Coupe d'Europe de ski de fond à Planica en Slovénie. Le Neuchâtelois avait terminé la veille à la 58e place du 10 km classique. 

De son côté, Ilan Pittier repart de Slovénie avec une solide 12e place obtenue vendredi au terme de l'épreuve du sprint de 1,3 km, sa spécialité. Comme pour Maxime Béguin, le 10 km classique du samedi n'a pas souri à l'athlète neuchâtelois qui en a terminé à la 66e position. Wilma Lauenstein était également de la partie. La jeune fondeuse du Ski-club La Vue-des-Alpes repart de cette Coupe d'Europe avec une 24e place obtenue samedi lors du 7,5 km classique chez les moins de 20 ans. /Ave


 

