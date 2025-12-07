Razzia de médailles à Aarberg pour le Judo-Club Cortaillod-Neuchâtel

Belles performances pour le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel au Championnat suisse individuel de judo à Aarberg.

Ce week-end, la formation du littoral était représentée par sept judokas. Dans la catégorie des moins de 63 kg, Chiara Baroni repart avec deux médailles : l’or chez les moins de 18 ans et l’argent chez les moins de 21 ans. De son côté, Thomas Guilhen a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des vétérans. Deux médailles de bronze complètent le butin du JC Cortaillod-Neuchâtel : Andy Charid Moutarlier dans la catégorie des moins de 18 ans, moins de 90 kg, ainsi que Margot Stolz chez les seniors femmes, moins de 52 kg. « Ces résultats incarnent la concrétisation de la stratégie mise en place au sein du club et soulignent l'engagement, la persévérance ainsi que la combativité de nos judokas », souligne le Judo Club Cortaillod-Neuchâtel dans un communiqué. /comm-ave