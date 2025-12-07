Loanne Duvoisin et Alexis Lhérieau remportent la Corrida Raiffeisen

Les deux triathlètes ont dominé les débats samedi soir à Neuchâtel lors de la 3e édition de ...
Les deux triathlètes ont dominé les débats samedi soir à Neuchâtel lors de la 3e édition de la course à pied de fin d'année. 

Loanne Duvoisin a terminé la boucle de 7,2 km en 27'08''. (Photo:d'archive : Xterraplanet) Loanne Duvoisin a terminé la boucle de 7,2 km en 27'08''. (Photo:d'archive : Xterraplanet)

Deux favoris aux commandes de la troisième édition de la Corrida Raiffeisen. Samedi soir à Neuchâtel, Loanne Duvoisin s’est imposée sur le tracé de course à pied de 7,2 kilomètres avec un chrono de 27'08''. La triathlète vaudruzienne devance Seraina Stettler de 57'' et Suzanne Berberat de 1'59''. Chez les messieurs, Alexis Lhérieaux a triomphé sur le même tracé avec un chrono de 24'21''. Derrière lui : Mickaël Marti (+44'') et Alexis Cohen (+54''). /Ave


 

