Les classements finaux des championnats de Suisse de planche à voile windfoil sont connus ...
Les véliplanchistes neuchâtelois marchent sur l’eau

Les classements finaux des championnats de Suisse de planche à voile windfoil sont connus. Plusieurs Neuchâtelois sont titrés. dont Chloé Huguenin en catégorie « élites ».

Le Bevaisan Loïc Huguenin est sacré champion de Suisse chez les moins de 19 ans (photo : ldd). Le Bevaisan Loïc Huguenin est sacré champion de Suisse chez les moins de 19 ans (photo : ldd).

Une saison ponctuée de nombreux titres et podiums pour les véliplanchistes neuchâtelois. Les classements finaux des championnats de Suisse de planche à voile windfoil sont connus. La Bevaisanne Chloé Huguenin est sacrée championne en catégorie « élites », suivie d’Ernestine Inversin de Saint-Blaise. Chez les hommes, Noam Kobel, aussi de St-Blaise, termine 4e. Première place pour Gilbert Chopard, de Neuchâtel, en vétérans.

Chez les plus jeunes, en moins de 19 ans, le titre est revenu à Loïc Huguenin. Le Saint-Blaisois Luca Györvary se classe au 2e rang. Enfin, encore une première place en moins de 17 ans pour Yoan Györvary de St-Blaise.

De belles performances qui ouvrent les portes du talent pool du Swiss Sailing Team à Chloé Huguenin et son frère Loïc, ainsi qu’à Noam Kobel. Ils sont tous sélectionnés dans la Youth Team et prendront part, dès la saison prochaine, à des compétitions internationales dans la catégorie des adultes. /comm-jpp 


