Yanis Medina sorti d’entrée

Déception pour Yanis Medina. Le pensionnaire de la Fight Move Academy a été sorti dès son entrée en lice dimanche lors des championnats d’Europe de boxe dès moins de 23 ans. Le récent champion de Suisse a été battu aux points par un adversaire polonais après trois rounds lors de son premier combat en Hongrie à Budapest chez les moins de 65kg. /gjo
RTN
