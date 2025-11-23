Yanis Medina sorti d’entrée

Les championnats d’Europe de boxe M23 ont tourné court pour le pensionnaire de la Fight Move ...
Les championnats d’Europe de boxe M23 ont tourné court pour le pensionnaire de la Fight Move Academy. Yanis Medina a été éliminé après avoir perdu son premier combat aux points.

Yanis Medina visait un tout autre résultat en Hongrie. (photo : Fight Move Academy) Yanis Medina visait un tout autre résultat en Hongrie. (photo : Fight Move Academy)

Déception pour Yanis Medina. Le pensionnaire de la Fight Move Academy a été sorti dès son entrée en lice dimanche lors des championnats d’Europe de boxe dès moins de 23 ans. Le récent champion de Suisse a été battu aux points par un adversaire polonais après trois rounds lors de son premier combat en Hongrie à Budapest chez les moins de 65kg. /gjo


 

