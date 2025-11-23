Deux karatékas chaux-de-fonnières en or

Le karaté chaux-de-fonnier rayonne au niveau national. Ce week-end à Sursee, deux athlètes de la Métropole horlogère ont décroché l’or à l’occasion des championnats de Suisse. Pauline Bonjour a d’abord pu lever les bras après avoir dominé la catégorie élite en kumite +68kg. Et la relève semble assurée puisque la jeune chaux-de-fonnière Gioia Pace l’a ensuite imité chez les moins de 14 ans. /gjo