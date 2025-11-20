Yanis Medina : « Je veux marquer l’histoire »

Jeune talent de la Fight Move Academy, Yanis Medina vient de remporter son deuxième titre de champion de Suisse de boxe chez les élites. À 21 ans, il se tourne vers les Championnats d’Europe U23 avec l’ambition de poursuivre sa fulgurante ascension.
C’est un nom qui pourrait un jour résonner autour des plus grands rings du monde. Yanis Medina n’a que 21 ans, mais il possède déjà un palmarès impressionnant. Le jeune boxeur de la Fight Move Academy affiche un bilan de 61 victoires, un nul et 14 défaites en 76 combats. Un parcours qui lui a déjà permis de disputer des compétitions internationales et de remporter deux titres de champion de Suisse chez les élites, le second à Genève le week-end dernier. Mais, à en croire le principal intéressé, ce n’est que le début.
Neuchâtel comme terre d’accueil
Né à Saint-Louis, en France, Yanis Medina découvre le monde de la boxe très jeune. « Mon père a ouvert une salle de boxe quand j’avais un ou deux ans. J’ai vraiment baigné dans ce sport et j’ai pris une licence dès que j’ai pu vers mes six ans », se remémore le franco-suisse.
Yanis Medina : « C’est un sport aussi cérébral que physique. Et j’adore ce jeu d’échecs. »
Après des années de progression, Yanis Medina rencontre François Furtade, coach à la Fight Move Academy, lors d’une compétition. Après discussions, le boxeur s’installe à Neuchâtel pour poursuivre sa progression. « Les conditions sont idéales pour moi ici », affirme-t-il. « J’ai changé de pays et je vis seul ici. Je ne peux pas manger ce que je veux et sortir n’importe quand. Mais pour moi ce ne sont pas des sacrifices. Un jour, on me dira que j’ai bien fait de faire tout ça », ajoute le Neuchâtelois d’adoption.
« Représenter un pays avec autant d’histoire est une fierté. »
Des KO jusqu’au JO
Désormais membre de l’équipe de Suisse, Yanis Médina vise les sommets et porte avec fierté le drapeau helvétique. « J’ai perdu ma mère très jeune, mais c’est elle qui m’a permis de représenter ce pays. Alors, avoir la croix blanche sur mon torse, ça me donne quelque chose en plus », note l’athlète.
Côté objectifs, après son récent titre de champion de Suisse, Yanis Medina disputera dès dimanche les championnats d’Europe de boxe U23 en Hongrie avec une ambition claire : s’imposer. « C’est un défi énorme, mais rien n’est impossible si on s’entraîne », souligne-t-il.
« Tout ce que je fais, c’est pour devenir numéro un. »
Et peu importe l’issue de ces Européens pour le boxeur, il entend enchaîner les grands rendez-vous par la suite. « Après, il y aura les mondiaux et ensuite le Graal, comme pour n’importe qui, une médaille d’or aux Jeux olympiques. C’est vraiment mon objectif », lance le boxeur de la FMA.
Un « danseur » sur le ring
Et pour parvenir à ses fins, Yanis Medina peut compter sur son style de boxe. « J’aime bien rigoler sur le ring. Je danse, je joue, je m’amuse. Et ça fait perdre la tête à certains », sourit le jeune talent. /gjo