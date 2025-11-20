Yanis Medina : « Je veux marquer l’histoire »

Des KO jusqu’au JO

Désormais membre de l’équipe de Suisse, Yanis Médina vise les sommets et porte avec fierté le drapeau helvétique. « J’ai perdu ma mère très jeune, mais c’est elle qui m’a permis de représenter ce pays. Alors, avoir la croix blanche sur mon torse, ça me donne quelque chose en plus », note l’athlète.

Côté objectifs, après son récent titre de champion de Suisse, Yanis Medina disputera dès dimanche les championnats d’Europe de boxe U23 en Hongrie avec une ambition claire : s’imposer. « C’est un défi énorme, mais rien n’est impossible si on s’entraîne », souligne-t-il.