Loane Richard en papillonne de bonheur

La jeune nageuse du Red Fish a fêté le premier titre national de sa carrière en élites. Âgée ...
Loane Richard en papillonne de bonheur

La jeune nageuse du Red Fish a fêté le premier titre national de sa carrière en élites. Âgée de 16 ans, elle a survolé le 200 m papillon.

Loane Richard a amélioré de quelque cinq secondes son record personnel. (Photo : N. Richard). Loane Richard a amélioré de quelque cinq secondes son record personnel. (Photo : N. Richard).

Loane Richard est entrée dans la cour des grands. La nageuse du Red Fish a décroché son premier titre national élite lors des championnats de Suisse en petit bassin. À Uster, l’étudiante neuchâteloises a décroché la médaille d’or du 200m papillon, en 2’13’’47. Avant cela, elle avait déjà obtenu la médaille de bronze du 400m quatre nages.

Sa sœur aînée Manon Richard est montée, quant à elle, à trois reprises sur le podium. Si elle n’a pas réussi à décrocher de l’or, elle s’est parée à deux reprises d’argent (200m et 100m papillon) et elle termine troisième du 200m libre.

Le Neuchâtelois de Lausanne Natation, Ilan Gagnebin a également signé une performance de choix à Uster: il a été sacré champion de Suisse sur le 200m papillon. En signant, un chrono de 1’55’01’’, il a décroché les minimas pour les championnats d’Europe en petit bassin de Lublin, en Pologne.

À Uster, sa collection de médailles ne s’est pas arrêtée de l’or : il s’est encore paré à trois reprises d’argent (400 m, 800 m et 1500 m nage libre) et une fois de bronze (100m papillon).


 

Actualités suivantes

L'ex-joueur du FC Zurich Daniel Denoon condamné pour escroqueries

L'ex-joueur du FC Zurich Daniel Denoon condamné pour escroqueries

Autres sports    Actualisé le 18.11.2025 - 15:33

Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Autres sports    Actualisé le 17.11.2025 - 10:19

L'ex-champion du monde Joseph Parker dément s'être dopé

L'ex-champion du monde Joseph Parker dément s'être dopé

Autres sports    Actualisé le 15.11.2025 - 09:19

Vers une candidature pour les European Championships 2030

Vers une candidature pour les European Championships 2030

Autres sports    Actualisé le 14.11.2025 - 18:09

Articles les plus lus

Sélection prestigieuse pour Loïc Huguenin

Sélection prestigieuse pour Loïc Huguenin

Autres sports    Actualisé le 14.11.2025 - 11:21

Vers une candidature pour les European Championships 2030

Vers une candidature pour les European Championships 2030

Autres sports    Actualisé le 14.11.2025 - 18:09

L'ex-champion du monde Joseph Parker dément s'être dopé

L'ex-champion du monde Joseph Parker dément s'être dopé

Autres sports    Actualisé le 15.11.2025 - 09:19

Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Marcel Hug s'impose pour la 12e fois à Oita

Autres sports    Actualisé le 17.11.2025 - 10:19

Les agrès comme passion

Les agrès comme passion

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 17:14

Sélection prestigieuse pour Loïc Huguenin

Sélection prestigieuse pour Loïc Huguenin

Autres sports    Actualisé le 14.11.2025 - 11:21

Vers une candidature pour les European Championships 2030

Vers une candidature pour les European Championships 2030

Autres sports    Actualisé le 14.11.2025 - 18:09

L'ex-champion du monde Joseph Parker dément s'être dopé

L'ex-champion du monde Joseph Parker dément s'être dopé

Autres sports    Actualisé le 15.11.2025 - 09:19

Luis Rubiales crie au complot de « l'extrême gauche »

Luis Rubiales crie au complot de « l'extrême gauche »

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

JO 2028: le 100 m féminin aura lieu dès le premier jour

JO 2028: le 100 m féminin aura lieu dès le premier jour

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 16:27

Les agrès comme passion

Les agrès comme passion

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 17:14

Sélection prestigieuse pour Loïc Huguenin

Sélection prestigieuse pour Loïc Huguenin

Autres sports    Actualisé le 14.11.2025 - 11:21