Loane Richard en papillonne de bonheur

Loane Richard est entrée dans la cour des grands. La nageuse du Red Fish a décroché son premier titre national élite lors des championnats de Suisse en petit bassin. À Uster, l’étudiante neuchâteloises a décroché la médaille d’or du 200m papillon, en 2’13’’47. Avant cela, elle avait déjà obtenu la médaille de bronze du 400m quatre nages.

Sa sœur aînée Manon Richard est montée, quant à elle, à trois reprises sur le podium. Si elle n’a pas réussi à décrocher de l’or, elle s’est parée à deux reprises d’argent (200m et 100m papillon) et elle termine troisième du 200m libre.

Le Neuchâtelois de Lausanne Natation, Ilan Gagnebin a également signé une performance de choix à Uster: il a été sacré champion de Suisse sur le 200m papillon. En signant, un chrono de 1’55’01’’, il a décroché les minimas pour les championnats d’Europe en petit bassin de Lublin, en Pologne.

À Uster, sa collection de médailles ne s’est pas arrêtée de l’or : il s’est encore paré à trois reprises d’argent (400 m, 800 m et 1500 m nage libre) et une fois de bronze (100m papillon).