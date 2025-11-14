Sélection prestigieuse pour Loïc Huguenin

Le Bevaisan Loïc Huguenin est qualifié pour les Youth World Sailing Championships 2025. En résumé, les championnats du monde jeunesse de voile. Cet événement regroupe notamment les meilleurs véliplanchistes de la planète, dans la catégorie des moins de 19 ans, sélectionnés par leur fédération nationale respective. Il se tiendra du 12 au 20 décembre à Vilamoura, au Portugal.

Loïc Huguenin défendra les couleurs de la Suisse en planche à voile olympique IQFOIL. Il récolte les fruits d’une excellente saison avec en autres un titre national et une première place aux Internationales IQ Games de Silvaplana, dans sa catégorie d’âge. /mne

