Sélection prestigieuse pour Loïc Huguenin

Le véliplanchiste bevaisan a été retenu pour représenter la Suisse aux Youth World Sailing ...
Sélection prestigieuse pour Loïc Huguenin

Le véliplanchiste bevaisan a été retenu pour représenter la Suisse aux Youth World Sailing Championships 2025. C'est l'événement phare de la planète pour la relève de la voile. 

Une belle récompense pour Loïc Huguenin. ( Photo : libre de droits) Une belle récompense pour Loïc Huguenin. ( Photo : libre de droits)

Le Bevaisan Loïc Huguenin est qualifié pour les Youth World Sailing Championships 2025. En résumé, les championnats du monde jeunesse de  voile. Cet événement regroupe notamment  les meilleurs véliplanchistes de la planète, dans la catégorie des moins de 19 ans, sélectionnés par leur fédération nationale respective. Il se tiendra du 12 au 20 décembre à Vilamoura, au Portugal.

Loïc Huguenin défendra les couleurs de la Suisse en planche à voile olympique IQFOIL. Il récolte les fruits d’une excellente saison avec en autres un titre national et une première place aux Internationales IQ Games de Silvaplana, dans sa catégorie d’âge. /mne 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les agrès comme passion

Les agrès comme passion

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 17:14

JO 2028: le 100 m féminin aura lieu dès le premier jour

JO 2028: le 100 m féminin aura lieu dès le premier jour

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 16:27

Luis Rubiales crie au complot de « l'extrême gauche »

Luis Rubiales crie au complot de « l'extrême gauche »

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

A 13 ans, la sensation Yu Zidi bat un record d'Asie

A 13 ans, la sensation Yu Zidi bat un record d'Asie

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 11:55

Articles les plus lus

Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

Autres sports    Actualisé le 11.11.2025 - 18:25

A 13 ans, la sensation Yu Zidi bat un record d'Asie

A 13 ans, la sensation Yu Zidi bat un record d'Asie

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 11:55

Luis Rubiales crie au complot de « l'extrême gauche »

Luis Rubiales crie au complot de « l'extrême gauche »

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

JO 2028: le 100 m féminin aura lieu dès le premier jour

JO 2028: le 100 m féminin aura lieu dès le premier jour

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 16:27

Lausanne va réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois

Lausanne va réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois

Autres sports    Actualisé le 11.11.2025 - 13:03

Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

Autres sports    Actualisé le 11.11.2025 - 18:25

A 13 ans, la sensation Yu Zidi bat un record d'Asie

A 13 ans, la sensation Yu Zidi bat un record d'Asie

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 11:55

Luis Rubiales crie au complot de « l'extrême gauche »

Luis Rubiales crie au complot de « l'extrême gauche »

Autres sports    Actualisé le 12.11.2025 - 13:51

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 12:28

Le club de foot Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Le club de foot Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 16:17

Lausanne va réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois

Lausanne va réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois

Autres sports    Actualisé le 11.11.2025 - 13:03

Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

Autres sports    Actualisé le 11.11.2025 - 18:25