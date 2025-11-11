Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

La Neuchâteloise de 18 ans s’est fait un nom au sein de l’élite mondiale de la natation artistique. Elle a décroché en début d’année la première médaille internationale suisse en duo. Et elle ne compte pas en rester là.
Elle a marqué l’histoire de la natation artistique suisse. La Neuchâteloise Melody Halbeisen a décroché en début d’année la première médaille helvétique au niveau international dans la discipline. Avec sa coéquipière Aimée Michel, la nageuse de 18 ans s’est parée d’argent en Coupe du monde à Paris. Une prouesse « qui n’est pas une fin, mais une étape », pour l’athlète de Colombier.
Un coup de cœur derrière l’écran
Pour Melody Halbeisen, tout commence en 2012. « J’étais en vacances et j’ai vu ce sport aux JO à la télévision. Ça m’a tellement impressionnée que j’ai dit à ma mère que c’était ce que je voulais faire », se remémore-t-elle.
Rencontre avec Melody Halbeisen
Depuis ses débuts, la Neuchâteloise a remporté plusieurs titres nationaux, jusqu’à obtenir cette médaille d’argent en Coupe du monde. Désormais, c’est vers les prochains Jeux olympiques de 2028 que se tourne la nageuse, également étudiante en architecture à l’EPFZ. « C’est mon rêve depuis toute petite d’y aller, mais il y a encore plusieurs étapes. Il y a seulement 18 places pour les JO 2028. »
Melody Halbeisen : « On peut toujours rêver d’une médaille aux Jeux olympiques. »
À plus court terme, Melody Halbeisen disputera cinq manches de Coupe du monde, sur les cinq continents, ainsi que les championnats d’Europe entre février et août 2026. Afin de s’y préparer au mieux, la Neuchâteloise entend bien mettre toutes les chances de son côté. Cela commence par un camp d’entraînement en Espagne dès ce mercredi, aux côtés de certaines des meilleures nageuses de la planète. /gjo