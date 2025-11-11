Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

Elle a marqué l’histoire de la natation artistique suisse. La Neuchâteloise Melody Halbeisen a décroché en début d’année la première médaille helvétique au niveau international dans la discipline. Avec sa coéquipière Aimée Michel, la nageuse de 18 ans s’est parée d’argent en Coupe du monde à Paris. Une prouesse « qui n’est pas une fin, mais une étape », pour l’athlète de Colombier.





Un coup de cœur derrière l’écran

Pour Melody Halbeisen, tout commence en 2012. « J’étais en vacances et j’ai vu ce sport aux JO à la télévision. Ça m’a tellement impressionnée que j’ai dit à ma mère que c’était ce que je voulais faire », se remémore-t-elle.