Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

La Neuchâteloise de 18 ans s’est fait un nom au sein de l’élite mondiale de la natation artistique ...
Melody Halbeisen, des profondeurs aux sommets

La Neuchâteloise de 18 ans s’est fait un nom au sein de l’élite mondiale de la natation artistique. Elle a décroché en début d’année la première médaille internationale suisse en duo. Et elle ne compte pas en rester là.

Melody Halbeisen est l'une des étoiles montantes de la natation artistique. (photo : Nicole Mettauer) Melody Halbeisen est l'une des étoiles montantes de la natation artistique. (photo : Nicole Mettauer)

Elle a marqué l’histoire de la natation artistique suisse. La Neuchâteloise Melody Halbeisen a décroché en début d’année la première médaille helvétique au niveau international dans la discipline. Avec sa coéquipière Aimée Michel, la nageuse de 18 ans s’est parée d’argent en Coupe du monde à Paris. Une prouesse « qui n’est pas une fin, mais une étape », pour l’athlète de Colombier.


Un coup de cœur derrière l’écran

Pour Melody Halbeisen, tout commence en 2012. « J’étais en vacances et j’ai vu ce sport aux JO à la télévision. Ça m’a tellement impressionnée que j’ai dit à ma mère que c’était ce que je voulais faire », se remémore-t-elle.

Rencontre avec Melody Halbeisen

Ecouter le son

Depuis ses débuts, la Neuchâteloise a remporté plusieurs titres nationaux, jusqu’à obtenir cette médaille d’argent en Coupe du monde. Désormais, c’est vers les prochains Jeux olympiques de 2028 que se tourne la nageuse, également étudiante en architecture à l’EPFZ. « C’est mon rêve depuis toute petite d’y aller, mais il y a encore plusieurs étapes. Il y a seulement 18 places pour les JO 2028. »

Melody Halbeisen : « On peut toujours rêver d’une médaille aux Jeux olympiques. »

Ecouter le son

À plus court terme, Melody Halbeisen disputera cinq manches de Coupe du monde, sur les cinq continents, ainsi que les championnats d’Europe entre février et août 2026. Afin de s’y préparer au mieux, la Neuchâteloise entend bien mettre toutes les chances de son côté. Cela commence par un camp d’entraînement en Espagne dès ce mercredi, aux côtés de certaines des meilleures nageuses de la planète. /gjo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Lausanne va réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois

Lausanne va réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois

Autres sports    Actualisé le 11.11.2025 - 13:03

Le club de foot Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Le club de foot Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 16:17

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 12:28

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 04:40

Articles les plus lus

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Autres sports    Actualisé le 09.11.2025 - 16:03

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 04:40

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 12:28

Le club de foot Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Le club de foot Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 16:17

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Autres sports    Actualisé le 08.11.2025 - 15:11

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Autres sports    Actualisé le 09.11.2025 - 16:03

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

La verticale d’Hauterive porte bien son nom

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 04:40

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Lisa Mamié met un terme à sa carrière

Autres sports    Actualisé le 10.11.2025 - 12:28

Julia Simon suspendue pour avoir volé des cartes bancaires

Julia Simon suspendue pour avoir volé des cartes bancaires

Autres sports    Actualisé le 07.11.2025 - 01:05

Lukas Britschgi termine 3e à Osaka

Lukas Britschgi termine 3e à Osaka

Autres sports    Actualisé le 08.11.2025 - 13:27

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Aux Jeunes-Rives, un lycéen vous invite à bouger chaque samedi

Autres sports    Actualisé le 08.11.2025 - 15:11

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle

Autres sports    Actualisé le 09.11.2025 - 16:03